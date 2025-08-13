自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

客家「收冬戲」年底巡演 試爭取客委會支持文化館營運

2025/08/13 15:28

台中石岡土牛客家文化館由土牛村劉屋老夥房重建而成，何欣純立委爭取客委會未來多協助文化館的營運與活動。（記者陳建志攝）台中石岡土牛客家文化館由土牛村劉屋老夥房重建而成，何欣純立委爭取客委會未來多協助文化館的營運與活動。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕客家戲曲「收冬戲」年底將到台中山城巡演，立委何欣純今天邀請客家委員會主委古秀妃至石岡土牛客家文化館訪勘，強調園區由深具大埔客家特色的土牛村劉屋老夥房重建而成，是山城客家墾拓史上的重要象徵，但營運不易，建議客委會支持經費辦理活動、文化展覽、論壇與研習等；古秀妃允諾，客家戲曲「收冬戲」年底將安排在園區演出，台中也是她的故鄉，中央會全力支持地方需求。

何欣純立委（左6）今天邀請古秀妃（左5）至石岡土牛客家文化館訪勘，爭取未來多協助文化館的營運與活動。（記者陳建志攝）何欣純立委（左6）今天邀請古秀妃（左5）至石岡土牛客家文化館訪勘，爭取未來多協助文化館的營運與活動。（記者陳建志攝）

何欣純表示，土牛客家園區深具客家文化精髓，但活動、文化展覽、論壇研習等營運，都需要有中央的關心和協助，未來在立院將會提出建議，規畫親子與家庭活動，讓下一代一起走進來，認識客家文化。

何欣純表示，客家文化在傳承上常碰到語言文化再造的不易，發展面臨瓶頸，像自己的外婆是新竹客家人，但只聽得懂一點點客語卻不會講，這就是語言傳承的斷點，未來盼中央與地方一起合作傳承客家文化。

古秀妃指出，客家收冬戲年度巡演確定會在台中，台中是她的故鄉，大學時期也在台中求學，受到大家很多照顧，對於地方提出的需求，客委會一定全力支持，不只支持「收冬戲」，未來土牛客家文化園區如有文化藝術相關的廣場活動也都會來支持。

客委會補充，收冬戲是年度的慶典，今年全台巡演至少12場，於每年農暦10月秋收結束後舉行，源自農耕社會的歲時祭典，承襲百年文化脈絡，用敬天惜地精神，藉由祭典與戲曲傳遞感恩大地、尊重自然並藉以凝聚社群情感、傳承傳統文化。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應