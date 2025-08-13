《進擊的巨人》音樂會進擊再加演 台北站第3場明搶票

《進擊的巨人》Beyond the Walls 世界巡演音樂會台北站確定再加演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕現象級動畫《進擊的巨人》Beyond the Walls 世界巡演音樂會，首場開賣秒殺，加演1場仍快速完售，主辦牛耳藝術今（13）日宣布，經製作方、音樂家、場館同意後，確認將新增10月21日加演1場，使台北站正式升級為3場連演，計可容納高達3萬人次欣賞。

繼芝加哥、巴黎、首爾與新加坡之後，台北站將以3場連演的規模登上小巨蛋，成為亞洲巡演的重要據點之一。牛耳藝術表示，此次3場演出都是《進擊的巨人》官方唯一授權版本，完整重現世界巡演製作規格。為確保舞台聲光與音響效果達到國際巡演水準，演出所需樂器預計將自海外運送來台；官方製作團隊也將提前抵達，與樂團進行完整排練與彩排，確保3日演出均達最佳品質。

加演場將於14日中午12點啟售，每位會員帳號限購4張。詳詢MNA售票網（mna.tw/AttackOnTitan）。

