舊蘭陽大橋廢文資身分 文化部認為有違失

宜蘭縣蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）因應後續治理計畫遭廢止，文化部認為縣文化局廢止程序有違失。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）因應後續治理計畫遭廢止，公民團體搶救並提訴願，文化部回函認為文化局廢止程序疑有違失。對此，縣府文化局回應，相關程序皆依法令辦理。

宜蘭縣文化協會總顧問林正芳說，依文化部回函可知，認定宜蘭縣政府違法廢止「舊蘭陽大橋」及「蘭陽溪舊鐵路橋」歷史建築，除申請資格明顯有瑕疵，申請人均非產權管理機關正式授權外，另有審議專業能力不足問題，未委託專業技師進行評估。

林正芳認為，文化局也引用錯誤法規與研究報告，並且廢止理由與法定基準不符，即使涉及安全疑慮，也應依法採取修復或加固，非直接廢止身分，縣府更是自我矛盾，背離原先獲文化部補助，請技師專業評估後認定的結構安全結論。

林正芳呼籲縣府立即撤銷廢止決定，歷史建築不僅是工程結構，更是地方記憶與文化象徵，縣府破壞文資保存體制，更對宜蘭文化尊嚴造成傷害，後續將持續監督、採取必要法律行動，守護宜蘭文化資產，絕不退讓。

蘭陽大橋施工單位公路局東區養護工程分局表示，在進行可行性評估時，已考量舊橋拆除與不拆除方案，若拆除舊橋會做局部保存，不拆舊橋則會原橋改建，現有蘭陽大橋施工面足夠，拆或不拆都不會影響重建。

宜蘭縣府文化局表示，有關文化部對廢止舊蘭陽橋文資身分之審查程序部分，經檢視相關程序，皆依法令辦理，期為文化保存與安全治理找到雙贏之道。

