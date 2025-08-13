自由電子報
晴時多雲

藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

中秋來宜蘭飛行賞月 85公尺長橫越湖面俯瞰日式園區

2025/08/13 21:22

綠舞全新啟用的「卡比巴拉躍湖號」滑索，帶旅客從高處疾馳而下，俯瞰整座日式主題園區景致。（綠舞國際觀光飯店提供）綠舞全新啟用的「卡比巴拉躍湖號」滑索，帶旅客從高處疾馳而下，俯瞰整座日式主題園區景致。（綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年中秋節想體驗嫦娥奔月的飛行感嗎？綠舞國際觀光飯店即日起至10月20日，限時推出「乘月飛行－卡比巴拉躍湖號」1泊2食住房專案，以宜蘭首創滑索設施為最大亮點，結合日式文化體驗與萌寵互動，帶旅人享受一趟獨一無二的療癒假期。

綠舞國際觀光飯店即日起至10月20日，限時推出「乘月飛行－卡比巴拉躍湖號」1泊2食住房專案。（綠舞國際觀光飯店提供）綠舞國際觀光飯店即日起至10月20日，限時推出「乘月飛行－卡比巴拉躍湖號」1泊2食住房專案。（綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞飯店歡迎旅人相聚慶中秋，套房及單層Villa、雙層Villa享免費加人入住優惠。（綠舞國際觀光飯店提供）綠舞飯店歡迎旅人相聚慶中秋，套房及單層Villa、雙層Villa享免費加人入住優惠。（綠舞國際觀光飯店提供）

標榜宜蘭首創滑索飯店，綠舞國際觀光飯店今秋為宜蘭增加新的打卡點，全新啟用的「卡比巴拉躍湖號」滑索全長85公尺、橫跨園區中央湖面，旅客從高處疾馳而下，微風拂面、視野開闊，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色，感受速度與美景交織的震撼。綠舞表示，中秋月圓人團圓，本專案加碼推出中秋限定免費加人優惠：入住套房及單層庭園Villa雙人房型享第3人免費入住；豪華湖畔Villa則再加碼免費入住至第6人（免費加人入住不含晚餐及園區體驗），讓家人好友輕鬆團聚，盡享節慶歡樂氛圍。入住旅客可享用日光璽舞壽喜燒套餐或加價升級板前無菜單料理；每房皆贈中秋限定「6吋金沙乳酪蛋糕」。

入住享受餵食萌寵的樂趣，近距離與園區眾多萌寵相見歡。（綠舞國際觀光飯店提供）入住享受餵食萌寵的樂趣，近距離與園區眾多萌寵相見歡。（綠舞國際觀光飯店提供）

房客可換穿經典浴衣或Hakama文青袴、體驗日式文化的和菓子課程。（綠舞國際觀光飯店提供）房客可換穿經典浴衣或Hakama文青袴、體驗日式文化的和菓子課程。（綠舞國際觀光飯店提供）

此外，房客還能換穿經典浴衣或大正時期Hakama文青袴暢遊園區；參與手作和菓子體驗，感受道地日式文化的細膩與趣味；親手餵食水豚、梅花鹿、羊駝的溫馨互動，更可近距離欣賞柯爾鴨、狐獴及萌兔等可愛小動物，享受療癒且充滿笑聲的中秋團聚時光。套房與Villa房型更享升級禮遇，包括服飾體驗4選1（Hakama文青袴、經典浴衣、大正浪漫服飾、鬼滅之刃Cosplay）與3選2特色手作（苔球植栽、和菓子、抹茶體驗），並加贈虛擬高爾夫1場次；還可用專案價加購SASA PLAY灑畫體驗，為旅程增添獨一無二的趣味與紀念。更多相關訊息詳詢綠舞國際觀光飯店官網。

