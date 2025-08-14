泰國展覽遭中國施壓 撤除流亡藝術家作品

流亡藝術家姓名與民族名稱遭塗黑掩蓋。（路透社）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕泰國曼谷藝文中心（Bangkok Arts and Cultural Centre）舉辦展覽「共謀合集：視覺化威權主義的全球機制」（Constellation of Complicity: Visualising the Global Machinery of Authoritarian Solidarity），主題聚焦威權政府，展出多位流亡藝術家的作品，因此受到中國關注，涉及少數民族與香港的資訊皆被要求移除。

流亡藝術家姓名及作品名遭塗黑。（路透社）

路透社記者於7日前往現場發現，先前展出的部分作品已被撤下，包括藏族藝術家的多媒體裝置；其他作品則被更動，將「香港」、「西藏」、「維吾爾」等字詞及藝術家姓名塗抹遮住。

展覽聯合策展人、緬甸藝術家Sai表示，展覽開幕3天後（7月27日），中國駐泰國大使館人員在曼谷市府官員陪同下進入展場，並要求關閉展覽。曼谷藝文中心因此遮蓋涉及香港、西藏及維吾爾藝術家的姓名，中國大使館仍在數日後要求撤除作品。Sai表示中國又一次打壓海外批評聲音。

藝術家姓名遭塗黑掩蓋。（路透社）

中國外交部則於11日回應，該展覽扭曲其政策，且「損害中國的核心利益和政治尊嚴」，並補充：「有關國家採取之措施，恰恰證明『西藏獨立』、『東突厥斯坦伊斯蘭運動』（East Turkestan Islamic Movement）和『香港獨立』的謠言在國際上毫無市場，也不受歡迎。」中國外交部既未證實亦未否認中國駐泰國大使館要求移除與修改藝術品。

藝術家Sai認為中國的回應顯示他們「在邊境外進行系統性的政治操控」，若關於少數民族的議題為謠言，就不必派官員到泰國的畫廊，也不需要遮蔽藝術家的名字，或威脅相關機構迫使其配合。

中國駐泰國大使館要求撤除流亡藝術家姓名與作品。（路透社）

