被稱「大師」有異見 吳炫三10月苗栗開展 圓一個與朱銘未竟的夢

〔記者凌美雪／台北報導〕由苗栗縣苗北藝文中心主策的「2025苗北藝術節」，將於10月3日至12月28日舉辦。聚焦「大師風華」、「經典劇作」、「經典交響」、「經典名家」等4大主題，由吳炫三代表的「大師風華」視覺藝術展率先開跑。

但今（13）日宣告記者會上，吳炫三第一件想說的事，卻是對被譽為「大師」有異見。吳炫三說，活得時候沒有資格，當「大師」是要過世40年以後，被肯定對歷史有交代，才能叫大師。「對我個人來說，我一直用學習的態度，我以前是跟我的老師學習，後來跟我同輩學習，現在則跟年輕人學習。」

不過，對於受邀於苗北藝術節辦展，吳炫三特別感謝主辦單位苗北藝文中心。吳炫三表示，實際上，苗栗是他在台北以外常常去的地方，比如三義、苑裡等地，因為他喜歡在作品裡面放藺草，是他作品的材料之一；更重要的是，他的好朋友朱銘是在通霄出生的，「我們相交幾十年，非常地好」，「所以我對有很多藝術家與雕刻家的苗栗，是非常敬仰的。」

苗北藝文中心藝術總監林佳瑩表示，苗北藝術節自從請朱銘展出，開始跟國際接軌，與朱銘同樣83歲的吳炫三，也是長年旅居法國、是能與國際連結的台灣重要藝術家；當她們去拜訪吳炫三工作室時，才知道兩位是住樓上樓下的好朋友，吳炫三說，自從朱銘離開後，每次他看到朱銘住處燈暗著，都會懷念以前朱銘常對他說：「阿三仔，來喫茶。」

吳炫三對林佳瑩說，以前他跟朱銘一直有個夢想要辦雙人的聯展，可惜沒有機會了，林佳瑩則對吳炫三說，「不會啊，你們現在是『連』著展。」因此，這次能在苗北藝術節展覽，吳炫三真的很開心。

