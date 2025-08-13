自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 焦點人物 > 美術

被稱「大師」有異見 吳炫三10月苗栗開展 圓一個與朱銘未竟的夢

2025/08/13 23:17

藝術家吳炫三特別由法國返台出席記者會。（記者凌美雪攝）藝術家吳炫三特別由法國返台出席記者會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由苗栗縣苗北藝文中心主策的「2025苗北藝術節」，將於10月3日至12月28日舉辦。聚焦「大師風華」、「經典劇作」、「經典交響」、「經典名家」等4大主題，由吳炫三代表的「大師風華」視覺藝術展率先開跑。

但今（13）日宣告記者會上，吳炫三第一件想說的事，卻是對被譽為「大師」有異見。吳炫三說，活得時候沒有資格，當「大師」是要過世40年以後，被肯定對歷史有交代，才能叫大師。「對我個人來說，我一直用學習的態度，我以前是跟我的老師學習，後來跟我同輩學習，現在則跟年輕人學習。」

不過，對於受邀於苗北藝術節辦展，吳炫三特別感謝主辦單位苗北藝文中心。吳炫三表示，實際上，苗栗是他在台北以外常常去的地方，比如三義、苑裡等地，因為他喜歡在作品裡面放藺草，是他作品的材料之一；更重要的是，他的好朋友朱銘是在通霄出生的，「我們相交幾十年，非常地好」，「所以我對有很多藝術家與雕刻家的苗栗，是非常敬仰的。」

苗北藝文中心藝術總監林佳瑩表示，苗北藝術節自從請朱銘展出，開始跟國際接軌，與朱銘同樣83歲的吳炫三，也是長年旅居法國、是能與國際連結的台灣重要藝術家；當她們去拜訪吳炫三工作室時，才知道兩位是住樓上樓下的好朋友，吳炫三說，自從朱銘離開後，每次他看到朱銘住處燈暗著，都會懷念以前朱銘常對他說：「阿三仔，來喫茶。」

吳炫三對林佳瑩說，以前他跟朱銘一直有個夢想要辦雙人的聯展，可惜沒有機會了，林佳瑩則對吳炫三說，「不會啊，你們現在是『連』著展。」因此，這次能在苗北藝術節展覽，吳炫三真的很開心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應