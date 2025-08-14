自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

擊樂劇場《泥巴》全面蛻變 苗北藝術節呈獻根植土地的故事

2025/08/14 08:10

2019擊樂劇場《泥巴》首演劇照。（朱宗慶打擊樂團提供）2019擊樂劇場《泥巴》首演劇照。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2025苗北藝術節」將於10月3日至12月28日舉辦，6檔重量級表演節目由朱宗慶打擊樂團的擊樂劇場《泥巴》打頭陣。《泥巴》也是今年朱團第3季公演的經典重製，原本就預定自9月25日起於全台進行10場巡演，但做為苗北藝術節的揭幕演出，其實有更特別的意義。

由於《泥巴》已於本週進入密集排練，朱團藝術總監朱宗慶與導演李小平都全心投入，因此，昨天的藝術節宣告記者會，是由團長吳思珊代表出席。吳思珊指出，《泥巴》取材苗栗蘆竹湳知名陶瓷企業的奮鬥故事與故鄉情懷，揉合陶藝與打擊樂的跨界共鳴，可說是根植於土地，從苗栗長出來的作品，能參與苗北藝術節演出，格外有意義。

朱團擊樂劇場《泥巴》本週進入密集排練。（翻攝自朱宗慶臉書）朱團擊樂劇場《泥巴》本週進入密集排練。（翻攝自朱宗慶臉書）

而在台北試演場展密集排練的朱宗慶，則於昨日深夜在臉書貼文指出，從一次次的發想、排練與演出，「面對高難度的作品、重重挑戰與無數需要學習的演出內容，團員們總是以最真心的熱情投入。那一幕幕同心協力、彼此支撐的畫面，背後是無數辛苦與疲累，而我在看著他們時，心中總會湧起不捨、佩服、感動與驕傲。」

「一塊泥巴，握在手心時是溫潤的，也是有重量的。它承載著土地的氣息、家園的記憶，以及那些不輕易對人說出口的情感。」朱宗慶寫道：《泥巴》承載著土地的氣息與家的記憶，「歷經疫情與火災，我們浴火重生，在2025年迎來全面蛻變」，以「火」與「光」為意象，創作全新內容，展開一段追尋「自己聲音與形狀」的旅程。

「2025苗北藝術節」，朱團擊樂劇場《泥巴》，10月18日在苗北藝文中心演藝廳演出。

