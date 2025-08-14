自由電子報
晴時多雲

愛琴人暴動了 台中釋「鋼琴界法拉利、勞斯萊斯」彈免驚

2025/08/14 14:01

台中釋出法吉歐利及貝森朵夫等雙名琴共享體驗。（台中市府提供）台中釋出法吉歐利及貝森朵夫等雙名琴共享體驗。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中山堂收藏有貝森朵夫、法吉歐利、史坦威等5大名琴，平時限定提供表演團隊租借演出使用，配合台中玩劇場生活節，首次釋出有「鋼琴界法拉利」之稱的名琴法吉歐利及有「鋼琴界勞斯萊斯」的貝森朵夫等雙名琴共享體驗，讓愛琴人可以免費預約體驗彈奏名琴的極致音色。

台中市文化局指出，中山堂目前擁有貝森朵夫、法吉歐利、史坦威、河合及山葉等5大名琴，其中「法吉歐利F308」素有「鋼琴界法拉利」之稱，「貝森朵夫帝王琴」更是國際樂壇公認的「鋼琴界勞斯萊斯」，擁有全球唯一97鍵設計，低音延伸至C音，音域更廣、共鳴更深，呈現雄渾且細膩的音色，為世界頂尖音樂廳與大師級演奏家指定之選。

大墩文化中心主任陳文進指出，5大名琴平時限定僅供表演團隊租借演出使用，今年配合「台中玩劇場生活節」，首次加碼推出「貝森朵夫、法吉歐利雙名琴共享體驗」，邀請熱愛音樂的民眾，走進大墩文化中心與中山堂，親身感受演奏廳旗艦級鋼琴的極致音色，活動自即日起至8月24日止，愛樂人或愛琴人可預約免費體驗。

文化局指出，「雙名琴共享體驗」機會，相關場次時間與預約方式，請至大墩文化中心（https://pse.is/7xvbt5）與中山堂（https://pse.is/7xvc7h）官網查詢。另外，清水港區藝術中心也將接力於10月1日至19日，在港藝展覽大廳提供民眾體驗公共鋼琴，歡迎喜歡音樂的市民朋友踴躍參與、盡情彈奏自己的生活奏鳴曲。

