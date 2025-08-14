自由電子報
晴時多雲

藝術文化

暑假尾聲 橘子泥劇團8/21嘉基上演《動物星球》

2025/08/14 14:05

橘子泥劇團將於8月21日在嘉基路加堂演出《品格教育劇場－動物星球》。（嘉基提供）橘子泥劇團將於8月21日在嘉基路加堂演出《品格教育劇場－動物星球》。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕暑假近尾聲，嘉義基督教醫院為關懷兒童心理健康，將於8月21日晚間6點半邀請橘子泥劇團在嘉基路加堂演出《品格教育劇場－動物星球》，以輕鬆逗趣又充滿寓意方式，陪伴親子一同學習如何尊重他人，採免費入場，歡迎大家踴躍入場觀賞。

《動物星球》裡的每一隻動物都有自己的夢想與故事，它們渴望被看見，也渴望能夠做回真正的自己。（嘉基提供）《動物星球》裡的每一隻動物都有自己的夢想與故事，它們渴望被看見，也渴望能夠做回真正的自己。（嘉基提供）

橘子泥劇團表示，動物星球描述一群日間在博物館當展品、夜晚才擁有自由的動物，在某個夜裡與誤入館內的人類相遇，開啟了彼此的對話與理解。每一隻動物都有自己的夢想與故事，牠們渴望被看見，也渴望能夠做回真正的自己。

每隻動物都象徵著孩子的某一種特質，可能內向、可能愛表現、可能不合群，卻都值得被尊重與欣賞，希望透過劇情告訴觀眾：「不一樣沒關係，只要做自己，就足夠珍貴。」

橘子泥劇團將於8月21日晚間6點半至7點半在嘉基路加堂演出《動物星球》。（嘉基提供）橘子泥劇團將於8月21日晚間6點半至7點半在嘉基路加堂演出《動物星球》。（嘉基提供）

嘉基表示，學子面對學業、同儕、人際的挑戰與焦慮更為顯著，因此在暑假尾聲規畫這場劇場表演，讓學子在戲劇中找到自我認同與療癒的力量。同時，也藉此機會提醒家長與師長，給予孩子更多包容與鼓勵，成為孩子自我探索路上最堅強的後盾。

動物星球演出時間為21日晚間6點半至7點半，入場時間6點起，採免費入場。

