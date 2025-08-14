以藝術與文學出版滋養台灣！何政廣、隱地獲第29屆台北文化獎得主

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市做為台灣的文化重鎮，兼具創新與傳承的精神，文化局辦理「台北文化獎」邁入第29屆，文化局在去年將得主獎金提高至新台幣100萬元整，並持續提升獎項的規格與影響力，獎勵深耕台北文化領域、推動文化創新與保存的重要工作者。本屆台北文化獎在歷經近百位候選人推薦報名參選，並在遴選委員會審查評選後，最終由「何政廣」與「隱地（本名柯青華）」兩位得主榮獲殊榮。

台北文化獎遴選委員會表示，何政廣長年帶領《藝術家》雜誌社與出版社，不僅關注藝術發展脈動，也積極支持現代與當代藝術創作。（北市文化局提供）

文化局指出，何政廣先生自幼熱愛美術，長年帶領《藝術家》雜誌社與出版社，致力推動兒童美術教育與藝術普及，並參與教育部美術獎勵計畫及多所公立美術館籌備，自1975年創刊以來，《藝術家》雜誌社，邀請全球華人藝術寫作者參與撰稿，深入引介與評論從台灣到全球的藝術創作。

台北文化獎遴選委員會表示，何政廣長年帶領《藝術家》雜誌社與出版社，不僅關注藝術發展脈動，也積極支持現代與當代藝術創作，成為跨世代的重要平台，深受各界信賴與敬重，包括2015年文化部金鼎獎「特別貢獻獎」、2021年文化部文協獎章、2024年教育部「社會教育有功人士獎章」，今年亦獲第13屆總統文化獎「文化耕耘獎」肯定。何政廣見證並參與台灣文化發展的重要時刻，其半世紀來始終如一的堅持與耕耘，深刻展現他對藝術與文化的深情與執著。

台北文化獎遴選委員會表示，隱地身為出版人，兼具創作者與文化傳播者的角色，隱地創立爾雅出版社至今50年，始終堅持不以市場為導向，長年深耕純文學出版。（北市文化局提供）

文化局說，隱地先生是台灣具影響力的文學出版人與文化實踐者，1975年創辦爾雅出版社，開創文學選本出版的先河，建構台灣文學制度化、多元化的出版基礎。他亦致力創作，長期推出《年度小說選》、《年度詩選》等系列，出版《回到五〇年代》至《回到九〇年代》共5冊，記錄『五十年台灣文學記憶』並創作《人性三書》。曾獲「年度詩獎」和「年度散文獎」。

台北文化獎遴選委員會表示，隱地身為出版人，兼具創作者與文化傳播者的角色，隱地創立爾雅出版社至今50年，始終堅持不以市場為導向，長年深耕純文學出版，成為台灣文學書寫的一道風景，爾雅不僅建立起文學選集的出版傳統，更與九歌、洪範等並列為台灣重要文學出版社，為文學史留下系統性、長期性的紀錄。

