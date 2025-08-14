自由電子報
晴時多雲

「毀聖斷脈」？文化界籲駁回風神廟後5層大樓建案

2025/08/14 14:09

風神廟古蹟後方建案，文化界憂破壞天際線與信仰空間，「搶救風神廟聯盟」今以大型信封陳情行動，籲市府依法駁回建案。（記者洪瑞琴攝）風神廟古蹟後方建案，文化界憂破壞天際線與信仰空間，「搶救風神廟聯盟」今以大型信封陳情行動，籲市府依法駁回建案。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市直轄市定古蹟「風神廟」後方，傳出有半邊5層大樓新建案，緊鄰廟體，引發文化界與信仰社群強烈反彈。今（14）日上午，「搶救風神廟聯盟」以大型信封象徵行動，向市府遞交逾五千字書面訴求，引用《文化資產保存法》第34、37及24條，要求駁回建案，維護古蹟與廟地完整性。

聯盟指出，該地為清代風神廟原四進格局的後殿與龍脈所在。若動工開挖打樁，將對無地基、木柱磚牆覆瓦構成的主殿造成強烈震動，風險極高；且古港淤積地質鬆軟，深層施工恐致地層滑動或崩塌。

依《文資法》第34條，任何工程不得破壞古蹟完整性、遮蔽外觀或阻塞觀覽通道；第37條與第24條更明定地方政府有義務優先保護古蹟原貌與環境景觀。聯盟強調，該案若通過，不僅切割後方天際線，破壞「前道後觀」格局，更動搖信仰空間的完整性。

台南市定古蹟風神廟後方將有5樓興建案，引發文資保護爭議。（記者洪瑞琴攝）台南市定古蹟風神廟後方將有5樓興建案，引發文資保護爭議。（記者洪瑞琴攝）

聯盟並指出，廟後空地除建築空間外，還承載民間科儀與「龍脈靈穴」信仰象徵。若高樓建案通過，將形同「毀聖斷脈」，對信仰社群而言是重大衝擊。

聯盟訴求，市府應依法駁回建案，將該地納入古蹟保存與復原計畫，重建大士殿（或觀音殿），恢復完整廟域，並徹查土地變更與出售過程，釐清行政疏失與責任歸屬。

召集人、前檢察官陳誌銘強調，守護風神廟不只是保護一棟建築，更是守住台南文化根脈與台灣信仰之門，「我們不會退讓，這是一場關乎歷史良心與文化尊嚴的戰役。」

