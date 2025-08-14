設計大師齊聚屏東 南國沙龍展現地方治理新思維

南國設計沙龍9月5日開幕首場講座邀請「究方社」創意總監方序中領銜開講。（屏東縣文化處提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕2025南國設計沙龍即將於9月登場，以「文化南國×設計前線」為主軸，集結台灣設計圈具代表性的10位重量級講師，有究方社創意總監方序中、設計師聶永真、方智弘等、堪稱規模最完整、陣容最豪華的設計人才培育行動，課程免費參加。

知名設計師聶永真10月應邀於屏東南國沙龍。（屏東縣文化處提供）

屏東縣政府今年啟動「南國設計沙龍」，從9月至11月邀請來自視覺、包裝、產品、體驗等多元領域的頂尖講師輪番登場，攜手為南方注入源源不絕的設計力，也展現屏東如何以設計思維走在地方治理前線，9月5日開幕首場講座由三金典禮視覺總監、究方社創意總監方序中領銜開講，接著有設計師方智弘、IF OFFICE創辦人暨包裝大師馮宇、影像設計創作者陳慕溪、工藝設計師吳孝儒、禮拜文房具主理人蔡孟仰，並壓軸邀請全台最具代表性的平面設計師聶永真，搭配包裝設計師黃國瑜、體驗設計顧問許博軒、互動設計師胡忻儀輪番上陣，一系列講座將展現設計與地方共構的多元樣貌，共同為南方設計種下行動能量。

文化處強調，「南國設計沙龍」為南方首座設計共學平台，透過交流與培力，持續將設計從視覺美感推展至公共治理、地方產業與文化思維的整體轉型，讓設計走入日常、深耕社區，翻轉地方的未來想像，課程全程免費參加，相關訊息可上「屏東縣政府文化處」臉書。

