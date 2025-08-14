自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

設計大師齊聚屏東 南國沙龍展現地方治理新思維

2025/08/14 14:10

南國設計沙龍9月5日開幕首場講座邀請「究方社」創意總監方序中領銜開講。（屏東縣文化處提供）南國設計沙龍9月5日開幕首場講座邀請「究方社」創意總監方序中領銜開講。（屏東縣文化處提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕2025南國設計沙龍即將於9月登場，以「文化南國×設計前線」為主軸，集結台灣設計圈具代表性的10位重量級講師，有究方社創意總監方序中、設計師聶永真、方智弘等、堪稱規模最完整、陣容最豪華的設計人才培育行動，課程免費參加。

知名設計師聶永真10月應邀於屏東南國沙龍。（屏東縣文化處提供）知名設計師聶永真10月應邀於屏東南國沙龍。（屏東縣文化處提供）

屏東縣政府今年啟動「南國設計沙龍」，從9月至11月邀請來自視覺、包裝、產品、體驗等多元領域的頂尖講師輪番登場，攜手為南方注入源源不絕的設計力，也展現屏東如何以設計思維走在地方治理前線，9月5日開幕首場講座由三金典禮視覺總監、究方社創意總監方序中領銜開講，接著有設計師方智弘、IF OFFICE創辦人暨包裝大師馮宇、影像設計創作者陳慕溪、工藝設計師吳孝儒、禮拜文房具主理人蔡孟仰，並壓軸邀請全台最具代表性的平面設計師聶永真，搭配包裝設計師黃國瑜、體驗設計顧問許博軒、互動設計師胡忻儀輪番上陣，一系列講座將展現設計與地方共構的多元樣貌，共同為南方設計種下行動能量。

文化處強調，「南國設計沙龍」為南方首座設計共學平台，透過交流與培力，持續將設計從視覺美感推展至公共治理、地方產業與文化思維的整體轉型，讓設計走入日常、深耕社區，翻轉地方的未來想像，課程全程免費參加，相關訊息可上「屏東縣政府文化處」臉書

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應