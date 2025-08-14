搶救風神廟信仰地景 文化局：協調降樓層兼顧古蹟保存與地主權益

台南市定古蹟風神廟後方將有新建案，引發文化界憂心破壞天際線與信仰地景。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對「搶救風神廟聯盟」今（14）日陳情行動，呼籲維護台南市定古蹟風神廟完整信仰地景，駁回廟後5層樓新建案。對此，南市府文化局表示，高度重視文化資產保護，已與地主協商降低為3層樓，兼顧古蹟保存與地主權益雙贏方案。

文化局副局長林韋旭與聯盟召集人、律師陳鋕銘，南華大學建築系教授魏光莒及代表座談。林韋旭強調，文化局的立場一貫是守護文化資產，對風神廟後方民地新建案，文資處已與地主溝通，地主理性退讓，將設計從5層樓降為3層樓，基礎開挖深度縮至約1.5公尺，減少對古蹟結構安全的疑慮。

文化局指出，1994年市府將風神廟區域劃設為「古蹟保存區」，唯後方1417地號私人土地並未列入範圍，依都市計畫現行分區為商業區，依法有新建的權利。

地主已依審查意見修正設計送審，但施工監測計畫仍待補正。文化局說明，該地雖屬商業區，依法可興建，但依《文化資產保存法》第34條，已要求提供基礎安全評估及監測計畫，確保古蹟安全。為補償樓層下降造成的容積損失，地主可依《臺南市歷史街區申請容積移轉審查要點》辦理移轉。

聯盟則主張，第34條所稱的「遮蔽古蹟觀覽通道」應涵蓋前、側、後方景觀。文化局將函請文化部文化資產局釐清法令解釋，作為後續審查依據。

文化局強調，古蹟保存與城市發展並非對立，唯有在法制框架下審慎協商，才能兼顧文化資產與合理利用。風神廟是府城驕傲，也是市民共同財產，市府承諾與各界攜手守護，讓歷史與文化精神永續傳承。

