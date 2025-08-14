竹縣「薪火竹光」百年人物訪談錄第2輯 今天發表問世

新竹縣長楊文科說，《薪火竹光~新竹縣百年人物訪談錄II》1書，新增縣內20名各領域耆老，見證新竹縣在當代社會的各種變遷與發展。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天發表新書《薪火竹光—新竹縣百年人物訪談錄II》，縣長楊文科表示，這本書詳細記錄縣內20名政治、藝術、科學與文化等各領域的耆老或代表人物，訪談文字不僅展示了人物的成就，每個受訪者的人格特質與思想精神也躍然紙上，這些紀錄不但反映時代風貌，也見證當代社會文化的變遷與發展。

楊文科說，新竹縣近年續修縣志人物志、關西歷史人物故事、大隘3鄉歷史人物調查，以及新竹縣百年人物訪談計畫，擴大歷史記述範圍，其中百年人物訪談計畫將採訪百名縣內各領域的代表人物，今天發表的是第2輯、最新受訪的20人。

他說，這些受訪者就像「真人圖書館」，各自面對逆境的智慧、生活態度以及價值觀，均可給我們不同的思考方式，讓後世借鑑。

縣府文化局長朱淑敏也說，透過新竹縣百年人物訪談計畫所挖掘出的細節，往往是官方檔案所欠缺的另一個歷史樣貌，跟歷史文獻相互印證後，有助逐步建立新竹縣在地人物資料庫，也補足歷史書寫的空白。

百年人物訪談錄第2輯介紹有：畫家楊銀釵、鄭香龍；書法家鄭芳林、陳坤一、賴煥琳；雕刻家曾定榆、李龍泉；陶藝家黃寶琳；傳統八音大師彭宏男；古箏演奏家魏德棟；文學暨文史學家吳家勳、徐仁修、詹益雲、吳慶杰；台灣大氣科學家蔡清彥、歷任的新竹縣市首長林政則、鄭永金、邱鏡淳、前農委會主委彭作奎，以及書藝禮俗家楊雲貴，希望讀者能從中更加認識新竹在地文化。

新竹縣今天發表《薪火竹光~新竹縣百年人物訪談錄II》1書。（記者黃美珠攝）

