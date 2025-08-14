自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹縣「薪火竹光」百年人物訪談錄第2輯 今天發表問世

2025/08/14 14:13

新竹縣長楊文科說，《薪火竹光~新竹縣百年人物訪談錄II》1書，新增縣內20名各領域耆老，見證新竹縣在當代社會的各種變遷與發展。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科說，《薪火竹光~新竹縣百年人物訪談錄II》1書，新增縣內20名各領域耆老，見證新竹縣在當代社會的各種變遷與發展。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天發表新書《薪火竹光—新竹縣百年人物訪談錄II》，縣長楊文科表示，這本書詳細記錄縣內20名政治、藝術、科學與文化等各領域的耆老或代表人物，訪談文字不僅展示了人物的成就，每個受訪者的人格特質與思想精神也躍然紙上，這些紀錄不但反映時代風貌，也見證當代社會文化的變遷與發展。

楊文科說，新竹縣近年續修縣志人物志、關西歷史人物故事、大隘3鄉歷史人物調查，以及新竹縣百年人物訪談計畫，擴大歷史記述範圍，其中百年人物訪談計畫將採訪百名縣內各領域的代表人物，今天發表的是第2輯、最新受訪的20人。

他說，這些受訪者就像「真人圖書館」，各自面對逆境的智慧、生活態度以及價值觀，均可給我們不同的思考方式，讓後世借鑑。

縣府文化局長朱淑敏也說，透過新竹縣百年人物訪談計畫所挖掘出的細節，往往是官方檔案所欠缺的另一個歷史樣貌，跟歷史文獻相互印證後，有助逐步建立新竹縣在地人物資料庫，也補足歷史書寫的空白。

百年人物訪談錄第2輯介紹有：畫家楊銀釵、鄭香龍；書法家鄭芳林、陳坤一、賴煥琳；雕刻家曾定榆、李龍泉；陶藝家黃寶琳；傳統八音大師彭宏男；古箏演奏家魏德棟；文學暨文史學家吳家勳、徐仁修、詹益雲、吳慶杰；台灣大氣科學家蔡清彥、歷任的新竹縣市首長林政則、鄭永金、邱鏡淳、前農委會主委彭作奎，以及書藝禮俗家楊雲貴，希望讀者能從中更加認識新竹在地文化。

新竹縣今天發表《薪火竹光~新竹縣百年人物訪談錄II》1書。（記者黃美珠攝）新竹縣今天發表《薪火竹光~新竹縣百年人物訪談錄II》1書。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應