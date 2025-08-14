不只a-we爆紅 日作家讚：大阪wetaiwan是通往台灣文化的任意門

栖來光將她在大阪見到的台灣文化世博內容記錄在臉書。（翻攝自栖來光臉書照片https://www.facebook.com/hikari.sumiki/photos）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部在大阪舉辦為期3週的文化世博，不僅吉祥物「a-we」爆紅，周邊商品搶翻天，特地回日本參加台灣文學之夜的旅台日本作家栖來光，在看過一系列展演後，驚嘆「wetaiwan」是通往台灣文化的任意門！

因國際政治因素，在世博會上不能正式使用「台灣」之名，所以在夢洲才以「Tech World」館的名稱登場。而在大阪市中心的「wetaiwan」，便能理直氣壯地大聲說：「我們從台灣來！快來感受台灣文化的美好！」栖來光幾句話就點出台灣舉辦這次文化世博的核心目標，還說，雖然只有快閃的一泊二日，但充分感受到多元的台灣文化，滿心幸福地回到台灣！

日本旅台作家栖來光（左1）出席「We_Taiwan」文學之夜，文化部政務次長王時思（右1）代表部長李遠致意。（文化部提供）

栖來光在大阪「Grand Green」的VS.空間參加了國立台灣文學館主辦的「台灣文學之夜」，與從事原住民文學及翻譯的作家、研究者交流，欣賞到樂團「裝咖人」的演出，同時參觀了「台灣光譜」展；栖來光還與文化部長李遠線上對話時表示，今年2月時看到李遠為了文化預算被刪而哭泣，沒想到原來是為了文化世博這麼有意義的活動，能看到文化部還是突破萬難執行了計畫，真的「很恭喜」。李遠則表示，沒能親自去現場講虎姑婆的故事給日本小孩們聽，覺得很可惜，希望以後有機會實現這個願望。

此外，栖來光也參加了在大阪知名古蹟中央公會堂舉辦的台灣文學講座，全場預約額滿，「讓我再次感受到大家對台灣文化的高度關注」，而身為日本人，卻是透過台灣在日舉辦的文化活動，首度踏入大阪市中央公會堂的特別室，栖來光說，「我為其夢幻氛圍驚嘆不已」。從台灣到日本、再從日本到台灣，如潮水般來回的文化交流構成了「WeTAIWAN」這個故事，栖來光也為台灣文化世博預告：它即將在一週後落幕。

