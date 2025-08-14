文化部「XR沉浸式影像創作支持計畫」徵件 最高補助500萬

「XR沉浸式影像創作支持計畫」即日起至9月11日受理線上申請。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為支持藝文團隊持續進行具創新應用及多元內容的虛擬實境創作，文化部今（14）日公布「XR沉浸式影像創作支持計畫申請須知」，自即日起至9月11日採線上受理。

「XR沉浸式影像創作支持計畫」分為「概念組」、「製作組」2類，補助全程以頭戴式裝置觀影，可呈現台灣文化元素、文化景觀、歷史文化、經典藝術、流行文化的虛擬實境創作，可搭配互動、體感、VR360等多元體驗方式，並鼓勵發展多人體驗或多人互動。「概念組」每案最高補助200萬元、「製作組」每案最高補助500萬元，提案如有展演場館、發行、國際團隊參與等外部合作，請於計畫書載明合作方式，並檢附合作意向書或可證明的合作文件。

文化部表示，XR沉浸式影像創作為國際展演新興發展趨勢，各重要影展多列有競賽項目或觀摩單元，文化部過去曾辦理相關創作補助，至今已有多個獲補助團隊的作品獲國際邀演或入圍影展，如河床劇團《寂靜》及狠劇場《放開你的頭腦》等入圍2024威尼斯影展、謝文毅工作室《失焦OBLIVION（The Great Filter）》入選翠貝卡影展、瑞意創科股份有限公司《Imagine．想嚮》受邀於奧地利林茲藝術節展演、《快樂的陰影》入圍2025威尼斯雙年展電影學院沉浸式非競賽單元等。

「XR沉浸式影像創作支持計畫」詳細須知及申請資訊，可詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/）。

