家書飛越萬里 讓完成西班牙162公里朝聖路的光武少年熱淚盈眶

新竹市光武國中61名師生7天完成西班牙162公里的朝聖之路，並在聖城廣場展示國旗及校旗。（學校提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕一封飛越萬里的家書，讓遠在西班牙完成162公里徒步朝聖之路的61名新竹市光武國中學生看得熱淚盈眶！這群學生背著印有台灣圖案的「藍背包 」昨天完成連續7天、162公里的徒步挑戰，在唱著校歌走進聖城Santiago時，迎接學生除是校長黃信騰頒發的光榮勳章，更有來自爸媽家人的親筆家書。溫暖厚重的家書，讓克服挑戰的學生有如飲到甘甜聖水般，體驗歡欣收割的喜悅。

一封飛越萬里的家書讓完成西班牙162公里朝聖勳章的新竹光武國中少年熱淚盈眶。圖為校長黃信騰為學生戴上完成的光榮勳章。（學校提供）

光武國中的國際教育核心課程，今年有61名師生從8月2日飛越萬里，從西班牙馬德里出發，從6日展開連續7天的162公里徒步朝聖之路，一群人昨（13）日完成挑戰，走過炙熱39度高溫的路面，再繞進煙霧裊裊的山林，這群學生互相打氣加油，在倒數100公里時，更化身街頭藝人，用書法、春聯、歌舞、國樂迎接來自世界各國的朝聖者，與世界交朋友。

新竹市光武國中學生在西班牙的朝聖之路上，也用各種才藝與世界各國人交朋友。（學校提供）

學生最後唱校歌踏入聖城廣場，響亮的歌聲在古老石板街上迴盪，吸引無數朝聖者駐足鼓掌，人群中還有正在西班牙旅行的台灣人，為這群14歲孩子的毅力與勇氣喝采。學校除由校長黃信騰頒發「完成徽章」，老師更拿出學校悄悄請家長手寫的「家書」，讓孩子完成挑戰的那刻送上，信封有的被汗水沾濕邊角，有的還留著家裡淡淡的味道。

有些孩子坐在廣場的石板上，小心地拆開信封，看到熟悉的字跡，忍不住紅了眼眶；有的窩在角落讀到爸媽的幽默叮嚀，笑了起來，又悄悄被淚水取代。這一封從台灣飄洋過海而來的溫暖與祝福，成了這趟旅程最溫暖的句點。

一封飛越萬里的家書讓完成西班牙162公里朝聖勳章的新竹光武國中少年熱淚盈眶。（學校提供）

