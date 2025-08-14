好的狠！台灣科技藝術在日本古蹟放開頭腦 魔幻照搶先曝光

《放開你的頭腦》解鎖中央公會堂古蹟空間。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕狠劇場入圍2024威尼斯影展的作品《放開你的頭腦》，將於「台灣文化in大阪」第3週登場，自8月15日至20日期間共12場次，除供當地觀眾免費觀賞，每場次也開放40名觀眾預約VR體驗席，成為與VR共舞的演出者。這項特別的科技藝術觀演節目，在日本吸引大批觀眾爭相搶VR體驗席，可說預約秒殺。

《放開你的頭腦》科技藝術與古蹟空間交織出魔幻氣息。（文化部提供）

狠劇場導演周東彥曾以VR作品榮獲威尼斯、坎城等國際影展肯定，並不斷探索新媒體邊界。《放開你的頭腦》是個開放性的多層次觀演作品，觀眾可選擇加入VR體驗席，戴上VR頭戴式顯示器，進入虛擬世界，在舞者操控下，隨著音樂節奏共舞，成為體驗中的表演者，也可以選擇單純做為觀賞者。

以先進的科技藝術，解鎖大阪知名古蹟中央公會堂內部古典空間，《放開你的頭腦》邀請民眾穿梭在歷史與未來科技的大型數位狂歡盛宴，彩排照今（14）日搶先曝光，時空交織的魔幻氛圍，充分展現出「狠」的特色！

