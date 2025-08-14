自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

明華園偏鄉巡演 學子體驗登台搬演歌仔戲

2025/08/14 15:37

明華園歌仔戲劇總團本週六日將分別在甲仙、旗津區演出，並指導學子登台搬演歌仔戲。（高市文化局提供）明華園歌仔戲劇總團本週六日將分別在甲仙、旗津區演出，並指導學子登台搬演歌仔戲。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕明華園歌仔戲劇總團本週六日（16日、17日）將分別在甲仙、旗津區演出，並特地規畫戲劇體驗活動，讓偏鄉學子與民眾不用舟車勞頓，在家門口就能欣賞到國際級傳統戲曲，並親身體驗舞台魅力。

明華園戲劇總團過去辦理歌仔戲互動體驗活動，頗受好評。（明華園提供）明華園戲劇總團過去辦理歌仔戲互動體驗活動，頗受好評。（明華園提供）

高市文化局表示，此次活動為文化部「表演藝術偏鄉巡演計畫」，由高市文化局、明華園戲劇總團和風神寶寶兒童劇團共同主辦，明華園16日在甲仙區中山路56號旁廣場演出《周公法鬥桃花女》、17日在旗津區中洲廣濟宮廟埕廣場上演《真命天子》。

兩地演出前皆加碼舉辦以「千里路途三五步，百萬雄兵兩三人」為主題的戲劇體驗活動，現場將搭建專屬小舞台，由專業演員帶領觀眾認識歌仔戲的角色與道具，並指導參加者試穿戲服與簡單頭飾，學習手勢指法與表演身段，體驗「登台」的成就與傳統戲曲的優雅韻味。

戲曲體驗活動採現場報名，每場依時段分為二梯次，每梯次名額有限、額滿為止，歡迎大小朋友一同來沉浸體驗及欣賞演出，活動詳情資訊可至明華園戲劇總團粉絲專頁（https://www.facebook.com/mhyfans/?locale=zh_TW ）查詢。

