自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

文化資產容積移轉座談會 兼顧文資保存與所有權人權益（影音）

2025/08/15 14:05

台灣古厝再生協會攜手相關團體，日前在竹東長春醫院舉辦文資容積移轉的座談。（記者黃美珠攝）台灣古厝再生協會攜手相關團體，日前在竹東長春醫院舉辦文資容積移轉的座談。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕隨著今年1月修法，歷史建築、紀念建築也具容積移轉資格，使私有的歷史建築所有權人得以獲得無法開發的損失補償，間接降低這類建物主抵制登錄歷史建築的老問題為此，台灣古厝再生協會在新竹縣縣定古蹟長春醫院等地，舉辦相關的文化資產容積移轉座談會，透過實例分享，與到場的私有文資所有權人交流、凝聚共識，希望讓文資容積移轉的做法早日明確且更流暢。

台灣古厝再生協會攜手相關團體，日前在竹東長春醫院舉辦文資容積移轉的座談，吸引不少私人文資所有權人到場了解。（記者黃美珠攝）台灣古厝再生協會攜手相關團體，日前在竹東長春醫院舉辦文資容積移轉的座談，吸引不少私人文資所有權人到場了解。（記者黃美珠攝）

台灣古厝再生協會理事長林昕說，憲法明定保障民眾的私有財產，但近年仍不時聽聞老建物所有權人抵制或抗議自家資產被列為文化資產，這讓人不得不深思：當私有文化資產須被納為公共性文資時，如何兼顧民眾的財產權益？

她說，今年1月內政部修正「古蹟土地容積移轉辦法」，重新定名為「古蹟歷史建築紀念建築土地容積移轉辦法」。桃園早在5年前就公告「桃園市古蹟土地容積移轉審查許可要點」，新竹縣今年6月也公告了「新竹縣古蹟或歷史建築紀念建築容積移轉案件審議流程」。

台灣古厝再生協會攜手相關團體，日前在竹東長春醫院舉辦文資容積移轉的座談和交流。（記者黃美珠攝）台灣古厝再生協會攜手相關團體，日前在竹東長春醫院舉辦文資容積移轉的座談和交流。（記者黃美珠攝）

為此，他們攜手台灣文化資產學會、台北市古蹟及歷史建築保存基金會，從上週起，先後在桃園大溪歷史建築蘭室、新竹縣定古蹟長春醫院、台北市定古蹟新芳春茶行舉辦3場文資容積移轉座談會。

台灣古厝再生協會理事長林昕說，在保存私人文資建物的同時，如何兼顧所有權人權益很重要。（記者黃美珠攝）台灣古厝再生協會理事長林昕說，在保存私人文資建物的同時，如何兼顧所有權人權益很重要。（記者黃美珠攝）

現場邀請到有豐富容積移轉經驗的前台北市都發局副局長林崇傑、從事古蹟修復的建築師徐伯瑞和呂大吉、有容積移轉經驗的新竹縣姜阿新洋樓所屬「姜阿新教育基金會」董事長黃雍熙以及相關學者，與私有文資所有權人分享、交流凝聚共識。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應