2025夏至藝術節「藝間店」8/17柳營劉啟祥美術紀念館演出

〔記者楊金城／台南報導〕2025夏至藝術節系列活動「藝間店」，由台南市與嘉義市共同舉辦，邀請在地團隊在特色店家進行非典型空間展演的跨區交流活動，8月17日下午3點將在台南柳營劉啟祥美術紀念館，先由嘉義市管樂團帶來「笛憶派對：樂音時光大冒險」長笛重奏音樂會演出。

劉啟祥美術紀念館。（新營文化中心提供）

劉啟祥美術紀念館為台灣少數留日又留法的知名畫家劉啟祥的故居，是一座獨棟二樓台式木構、泥牆工法的百年洋樓，現委由日麗時光café經營。

新營文化中心指出，「藝間店」8月17日首演長笛音樂外，更特別安排美術館導覽活動，雙人報名享額外附贈點心，單人報名400元，雙人套票700元，可上文化中心官網查詢。

韋瓦笛室內樂團。（新營文化中心提供）

台南傑出演藝團隊「韋瓦笛室內樂團」則將在8月23日在昭和十八J18－嘉義市史蹟資料館帶來「不安分的長笛手」演出。在嘉義公園最美神社咖啡廳內的音樂饗宴，值得參與，觀眾只要配合店家低消就可入場。

