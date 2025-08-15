瘋搶限定款！藥草香包過爐開運 台南「醫神巡禮」名額秒殺

北區「醫神巡禮」文化導覽明日登場，北區區長潘寶淑（右1）帶著香包到興濟宮（圖）過爐。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區區公所「走讀鎮北坊－醫神巡禮」文化導覽活動16日登場，特別推出三大保生大帝廟──福隆宮、興濟宮、元和宮的限定款中草藥材小香包，活動名額秒殺，區長潘寶淑今帶小香包到三間廟過爐，為參與者祈福。

活動設計3款結合宮廟特色與中草藥材的小香包。（記者王姝琇攝）

活動推出三款結合宮廟特色與中草藥材的香包，外型以廟宇意象與吉祥色彩設計，內含艾葉、蒼術、薄甘草等藥材，每款藥材都經過神明允杯指示，寓意驅邪避煞、祈福安康。活動將由導覽老師謝文豐、陳建良帶隊走訪三座宮廟，並深入說明各廟的建築風格、香火沿革與保生大帝的信仰傳說，探訪古井、老巷及傳統商街，體驗鎮北坊社區的生活脈動與人情味。

請繼續往下閱讀...

活動設計3款結合宮廟特色與中草藥材的小香包。（記者王姝琇攝）

活動前夕公所以開路鑼鼓車為起手式，先行向各宮廟的保生大帝稟告活動的進行、祈求活動順利，潘寶淑親自攜帶香包，依序到元和宮、福隆宮與興濟宮過爐祈福。其中有位參與者因意外重傷住進加護病房，潘寶淑也特地向保生大帝求香火。

潘寶淑說，為推廣北區在地信仰與文化深度，推出「醫神巡禮」活動，走訪區內三座歷史悠久、主祀保生大帝宮廟，帶領民眾探索保生大帝信仰的歷史脈絡與地景意涵。此次活動不僅是導覽，更是文化沉浸體驗之旅，讓民眾感受百年宮廟與街巷溫度。

南市北區區長潘寶淑帶著香包到三間廟過爐，為參與者祈福。（記者王姝琇攝）

潘寶淑強調，今年的社造計畫在文化局的支持下，規畫辦理鎮北坊文化園區的現地教學活動；保生大帝做為民間信仰中的「醫神」，長期守護地方居民健康與安寧，此次結合「現地教學」形式，更有助於讓參與者深入感受鎮北坊的歷史氛圍。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法