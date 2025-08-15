2025TTXC台灣文化科技大會10月登場 主視覺曝光

2025 TTXC大會主視覺以及子單元視覺。（高雄市政府提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部、高雄市政府攜手推動「TTXC台灣文化科技大會」（Taiwan Technology X Culture Expo），今年將於10月10日至26日在高雄駁二藝術特區登場。文化部今（15）日揭曉大會主視覺，由高雄在地設計品牌「洞豆設計」操刀，以未來金屬質地結合立體結構，象徵AI與文化共創交融的無限可能，並傳遞台灣科技文化融合，邁向未來的企圖心。

文化部表示，今年以「AI共創X內容新經濟」為主題，聚焦產業交流，邀集國內外頂尖專家、創作者與產業領袖齊聚高雄。為逐步建構具台灣視角的文化科技社會學論述體系，今年TTXC首度以國際研討會形式呈現，希望在原來豐富的展示基礎上，提升TTXC文化科技論述基礎與視野前沿性。研討會將聚焦AI並延展至多元面向探討，同步提出文化科技產業趨勢調查報告，透過舉辦國際研討會、專題演講、主題論壇等跨國學術對話，深化學理知識與實務觀察，提升TTXC專業影響力。

文化部指出，研討會及論壇將邀請來自影視特效、沉浸式內容、IP應用娛樂、創新場域營運等多元領域的產業先行者共同參與，結合知識與實務，打造跨界合作平台，藉由國際交流與專業對話、媒合，進一步提升台灣文化科技內容產業的國際能見度與市場版圖。

