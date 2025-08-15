自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 設計美學

2025TTXC台灣文化科技大會10月登場 主視覺曝光

2025/08/15 11:09

2025 TTXC大會主視覺以及子單元視覺。（高雄市政府提供）2025 TTXC大會主視覺以及子單元視覺。（高雄市政府提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部、高雄市政府攜手推動「TTXC台灣文化科技大會」（Taiwan Technology X Culture Expo），今年將於10月10日至26日在高雄駁二藝術特區登場。文化部今（15）日揭曉大會主視覺，由高雄在地設計品牌「洞豆設計」操刀，以未來金屬質地結合立體結構，象徵AI與文化共創交融的無限可能，並傳遞台灣科技文化融合，邁向未來的企圖心。

文化部表示，今年以「AI共創X內容新經濟」為主題，聚焦產業交流，邀集國內外頂尖專家、創作者與產業領袖齊聚高雄。為逐步建構具台灣視角的文化科技社會學論述體系，今年TTXC首度以國際研討會形式呈現，希望在原來豐富的展示基礎上，提升TTXC文化科技論述基礎與視野前沿性。研討會將聚焦AI並延展至多元面向探討，同步提出文化科技產業趨勢調查報告，透過舉辦國際研討會、專題演講、主題論壇等跨國學術對話，深化學理知識與實務觀察，提升TTXC專業影響力。

文化部指出，研討會及論壇將邀請來自影視特效、沉浸式內容、IP應用娛樂、創新場域營運等多元領域的產業先行者共同參與，結合知識與實務，打造跨界合作平台，藉由國際交流與專業對話、媒合，進一步提升台灣文化科技內容產業的國際能見度與市場版圖。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應