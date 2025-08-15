自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

TTXC三度落腳高雄 沉浸式劇場導入AI 驚喜製造微醺宇宙

2025/08/15 11:37

2025 TTXC串聯「驚喜製造」10月重啟話題性沉浸式劇場《微醺大飯店 The Great Tipsy》。（驚喜製造提供）2025 TTXC串聯「驚喜製造」10月重啟話題性沉浸式劇場《微醺大飯店 The Great Tipsy》。（驚喜製造提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕此外，本屆TTXC將與高雄市電影館主辦亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，以及文化內容策進院策劃「INNOVATIONS」文化科技展演同步聯動，集結台灣文化科技領域團隊，呈現台灣原創及國際頂尖IP的XR沉浸式作品。

2025 TTXC同步聯動文化內容策進院策劃的「INNOVATIONS」台灣文化科技展演。（文化內容策進院提供）2025 TTXC同步聯動文化內容策進院策劃的「INNOVATIONS」台灣文化科技展演。（文化內容策進院提供）

高雄市政府表示，TTXC三度落腳高雄，結合亞洲最大XR影展、深耕高雄並在全球發光的頂尖飛行劇院技術供應商「智崴資訊」，以及由「夢想動畫」打造位於高雄的全世界首座MR劇院「夢境現實」，共同推出台灣與全球優質代表作品，展現高雄引領台灣文化與科技融合的典範地位。

今年TTXC也將串聯體驗設計團隊「驚喜製造」，10月重啟話題性沉浸式劇場《微醺大飯店The Great Tipsy》，在高雄哈瑪星貿易商大樓250坪、4層樓老建築中，擴大打造「微醺宇宙」，在文策院支持下，與知名數位體驗設計團隊「叁式」合作，導入AI互動體驗，全面升級沉浸式參與感，探索劇場與科技整合的全新敘事形式。

2025 TTXC再度攜手亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」展示國內外最頂尖的作品。（高雄電影節提供）2025 TTXC再度攜手亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」展示國內外最頂尖的作品。（高雄電影節提供）

早鳥票現正在驚喜製造官網（https://www.surpriselab.com.tw/）限時熱賣中。其他資訊可詢「TTXC台灣科技大會」社群平台（https://www.facebook.com/ttxc.expo）。

