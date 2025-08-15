自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北市圖獲贈《國家地理》公播資源 供市民免費看70部紀錄片

2025/08/15 14:20

新北市綠色能源產業聯盟捐贈《國家地理》精選紀錄片公播授權一年給新北市立圖書館，由館長吳佳珊（右）代表受贈，並贈感謝狀。（記者羅國嘉攝）新北市綠色能源產業聯盟捐贈《國家地理》精選紀錄片公播授權一年給新北市立圖書館，由館長吳佳珊（右）代表受贈，並贈感謝狀。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為因應全球氣候變遷，推廣環境永續教育，新北市綠色能源產業聯盟捐贈《國家地理》精選紀錄片一年公播授權給新北市立圖書館，市民即日起可透過圖書館電子資源系統免費欣賞70部人文生態紀錄片。捐贈儀式後也舉辦「獵豹生存之道」紀錄片賞析活動，帶領小朋友認識環境變遷與保育挑戰。

「知識無界．永續共學」捐贈儀式今（15）上午於新北市立圖書館總館舉行，由館長吳佳珊代表受贈，並向新北市綠色能源產業聯盟及智軒文化事業有限公司致贈感謝狀。此次資源收錄美國國家地理頻道歷年經典影視作品，涵蓋海洋保育、野生動物、生態變遷及人文關懷等多元SDGs永續發展主題，具高度教育價值。

新北市綠色能源產業聯盟捐贈《國家地理》精選紀錄片公播授權一年給新北市立圖書館。（記者羅國嘉攝）新北市綠色能源產業聯盟捐贈《國家地理》精選紀錄片公播授權一年給新北市立圖書館。（記者羅國嘉攝）

吳佳珊表示，圖書館透過閱讀推廣永續理念，讓環境教育落實於生活中。此次捐贈讓《國家地理》豐富的影音資源能透過電子平台免費供市民使用，有助培養環境意識，讓永續學習成為生活的一部分。《國家地理》公播資源平台（https://ebook.ntpclib.gov.tw）只要申辦圖書館借閱證即可免費觀看。

吳佳珊指出，新北市立圖書館今年提供109種免費電子資源服務，涵蓋兒童電子資源、報紙新聞、期刊、英語學習、影音資源及法學資料等，包括布克聽聽、HyRead電子書、TumbleBook兒童電子書、Flipster西文電子雜誌、經理人管理知識庫等。相關服務資訊可至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應