新北市圖獲贈《國家地理》公播資源 供市民免費看70部紀錄片

新北市綠色能源產業聯盟捐贈《國家地理》精選紀錄片公播授權一年給新北市立圖書館，由館長吳佳珊（右）代表受贈，並贈感謝狀。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為因應全球氣候變遷，推廣環境永續教育，新北市綠色能源產業聯盟捐贈《國家地理》精選紀錄片一年公播授權給新北市立圖書館，市民即日起可透過圖書館電子資源系統免費欣賞70部人文生態紀錄片。捐贈儀式後也舉辦「獵豹生存之道」紀錄片賞析活動，帶領小朋友認識環境變遷與保育挑戰。

「知識無界．永續共學」捐贈儀式今（15）日上午於新北市立圖書館總館舉行，由館長吳佳珊代表受贈，並向新北市綠色能源產業聯盟及智軒文化事業有限公司致贈感謝狀。此次資源收錄美國國家地理頻道歷年經典影視作品，涵蓋海洋保育、野生動物、生態變遷及人文關懷等多元SDGs永續發展主題，具高度教育價值。

請繼續往下閱讀...

新北市綠色能源產業聯盟捐贈《國家地理》精選紀錄片公播授權一年給新北市立圖書館。（記者羅國嘉攝）

吳佳珊表示，圖書館透過閱讀推廣永續理念，讓環境教育落實於生活中。此次捐贈讓《國家地理》豐富的影音資源能透過電子平台免費供市民使用，有助培養環境意識，讓永續學習成為生活的一部分。《國家地理》公播資源平台（https://ebook.ntpclib.gov.tw）只要申辦圖書館借閱證即可免費觀看。

吳佳珊指出，新北市立圖書館今年提供109種免費電子資源服務，涵蓋兒童電子資源、報紙新聞、期刊、英語學習、影音資源及法學資料等，包括布克聽聽、HyRead電子書、TumbleBook兒童電子書、Flipster西文電子雜誌、經理人管理知識庫等。相關服務資訊可至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法