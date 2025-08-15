We TAIWAN第3週回應世博主題 日本孩子驚喜繪本聽出聲音

「We_TAIWAN」以台灣的故事及文化科技回應世博主題「創造閃耀著生命光輝的未來社會」，向世界宣告「孩子就是未來」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕長達3週的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」進入最後一個週末，在大阪中央公會堂戶外廣場，升起一座直徑達10公尺的「移動故事屋」。文化部今（15）日表示，從4.2公尺高的12歲艾拉、台灣繪本的虎姑婆及室內樂，到風靡台灣的移動故事屋，都是以台灣的故事及文化科技回應世博主題「創造閃耀著生命光輝的未來社會」，因為「孩子」就是未來。

《室內樂feat.讀繪本演出》由巴雀藝術的弦樂三重奏，搭配繪本朗讀，混合著臺日耳熟能詳的童謠，讓現場大小觀眾完全融入故事、音樂的情境中。（文化部提供）

今日登場的「室內樂feat.讀繪本」，靈感來自台灣繪本作家林小杯的《喀噠喀噠喀噠》，以小女孩視角，描寫阿媽總是用裁縫機「喀噠喀噠喀噠」為她縫製衣物的情景。巴雀藝術的弦樂三重奏王之筠依據繪本編寫樂譜，與朗讀者的聲音交錯進行，混合著台日耳熟能詳的童謠，並運用提琴音色巧妙模仿繪本中的聲響，讓現場大小觀眾完全融入故事與音樂的情境中。

最特別的是，朗讀者特別邀請到旅居日本的2位台灣籍媽媽鄭心怡與溝越茜，先透過線上與策展人吳季娟溝通排練，將內容語音存錄下來，再由巴雀藝術進行編曲，直到正式演出前1天，雙方終於正式合體進行現場排練。旅居日本17年的鄭心怡分享，她在孩子還小時就常讀繪本給孩子聽，「平常也有聽小提琴及鋼琴的習慣，很開心有機會參與結合音樂與繪本的演出」。

日本媽媽帶著女兒欣賞《室內樂feat.讀繪本演出》，第一次聆聽弦樂搭配繪本朗讀，覺得很新鮮，女兒尤其喜歡提琴模仿繪本中裁縫機喀啦喀啦的聲音。（文化部提供）

現場觀眾中一對大阪的母女，媽媽因為從世博看見了許多國家的文化，對於原本就熟悉的台灣，最想看的是童書之森的演出。童書之森館長伊藤真由美說，《喀噠喀噠喀噠》繪本裡許多台語與日本發音相似，對於小朋友是容易聽懂並理解的。日本媽媽直說台語很美，女兒則對於能從音樂及說書人的聲音表現中，聽到裁縫機「喀噠喀噠喀噠」的聲音，表示「非常喜歡」。

