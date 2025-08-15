台灣超夯10公尺帳棚帶機器人登陸日本 說日文揭密

風靡台灣各地的「移動故事屋」，已在大阪市中央公會堂戶外療癒系a-We的身旁，搭起一座巨大帳篷。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」第3週，來自台灣的「移動故事屋」，直徑10公尺大帳篷，明（15）日揭幕，將連續5天，從早上10點到下午6點，帶來43場演出。

「移動故事屋」總監張嘉路表示，大帳篷靈感來自馬戲團，希望打破室內場地限制，像嘉年華一樣到處巡迴，把最有趣的表演帶給各地的孩子。別有洞天的帳篷裡，打造了180度的環形投影，加上體感聲光效果與說書人的互動，保證讓所有大小朋友都能完全沉浸在故事的世界裡。

請繼續往下閱讀...

此次「移動故事屋」帶著3個台灣原創劇目登日，包與動畫導演王登鈺合作，探討海洋環保議題的創團經典之作《機器人流浪記》、認識台灣歷史與廟宇文化的《乾爹乾媽是神明》等2部作品，以及鼓勵孩子們探索自我的《龍王求職記》。

「移動故事屋」內打造了180度的環形投影，加上體感聲光效果與說書人互動，還有會說日語的台灣演員一起演出。（文化部提供）

3個劇目都有「演員場」和「動畫場」2種不同的故事體驗方式，可以選擇跟著演員一起互動，或是專注欣賞動畫的精緻細節。而為讓日本小朋友更有共鳴，此次也特別邀請會說日語的台灣演員參與演出，希望打造最貼近日本孩子生活的冒險故事，讓孩子們在故事中自然而然地認識台灣文化。

文化部表示，目前「移動故事屋」僅剩部分場次有少許名額可供預約，現場則開放候補。更多活動詳情可詢「We TAIWAN」官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法