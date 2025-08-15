自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北藝文青年全新據點「中和藝文基地」啟用

2025/08/15 14:23

「新北青創中和藝文基地」啟用，可提供藝文團體免費專屬的展演場域。（記者翁聿煌攝）「新北青創中和藝文基地」啟用，可提供藝文團體免費專屬的展演場域。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市青年局打造「新北青創中和藝文基地」15日啟用，基地位於中和區安邦社會住宅，可提供藝文團體專屬的展演場域，市長侯友宜表示，中和藝文基地將提供學生、政府單位等藝文團體免費使用，不僅要讓民眾走進來感受年輕活力的藝文展演，與地方共融，更要讓年輕人的藝文創意走出去，順利接軌市場。

侯友宜表示，新北市為扶植青年朋友創業，陸續打造不同主題的青創基地，「新北青創中和藝文基地」將會辦理各式藝文展演及課程；開放的場域，讓年輕人的創意進入社宅，讓藝術走進日常，支持年輕創業者實現從靈感發想到實際落地的孵化過程，翻轉社宅成為藝術創作新熱點。

新北市青年局打造「新北青創中和藝文基地」啟用，基地位於中和區安邦社會住宅。（記者翁聿煌攝）新北市青年局打造「新北青創中和藝文基地」啟用，基地位於中和區安邦社會住宅。（記者翁聿煌攝）

青年局長邱兆梅說，新北市擁有豐沛的藝文表演技職培育能量，也是許多年輕藝術家的起點；而青年局致力於扶植新北青年在藝術文化、科技創新、社會企業的創業行動，期盼藉由這個多功能空間給創作者一個實踐的舞台與資源合作機會，因此「中和藝文基地」會定期舉辦主題活動、展演交流、創作課程，並導入專業師資，提供創作指導、產業媒合。

「新北青創中和藝文基地」現委由國立台灣藝術大學營運，與新北市青年局多次合作推動地方藝文創業發展。台藝大校長鐘世凱表示，藝術創作與創業精神相輔相成，台藝大創校70年來始終關注青年藝術家的發展，透過這座基地，希望讓年輕藝文創作者站上舞台，讓靈感與夢想不再只停留在草稿裡，讓藝術走向民眾，也為藝文創業生態開創更多可能。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應