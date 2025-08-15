新北藝文青年全新據點「中和藝文基地」啟用

「新北青創中和藝文基地」啟用，可提供藝文團體免費專屬的展演場域。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市青年局打造「新北青創中和藝文基地」15日啟用，基地位於中和區安邦社會住宅，可提供藝文團體專屬的展演場域，市長侯友宜表示，中和藝文基地將提供學生、政府單位等藝文團體免費使用，不僅要讓民眾走進來感受年輕活力的藝文展演，與地方共融，更要讓年輕人的藝文創意走出去，順利接軌市場。

侯友宜表示，新北市為扶植青年朋友創業，陸續打造不同主題的青創基地，「新北青創中和藝文基地」將會辦理各式藝文展演及課程；開放的場域，讓年輕人的創意進入社宅，讓藝術走進日常，支持年輕創業者實現從靈感發想到實際落地的孵化過程，翻轉社宅成為藝術創作新熱點。

新北市青年局打造「新北青創中和藝文基地」啟用，基地位於中和區安邦社會住宅。（記者翁聿煌攝）

青年局長邱兆梅說，新北市擁有豐沛的藝文表演技職培育能量，也是許多年輕藝術家的起點；而青年局致力於扶植新北青年在藝術文化、科技創新、社會企業的創業行動，期盼藉由這個多功能空間給創作者一個實踐的舞台與資源合作機會，因此「中和藝文基地」會定期舉辦主題活動、展演交流、創作課程，並導入專業師資，提供創作指導、產業媒合。

「新北青創中和藝文基地」現委由國立台灣藝術大學營運，與新北市青年局多次合作推動地方藝文創業發展。台藝大校長鐘世凱表示，藝術創作與創業精神相輔相成，台藝大創校70年來始終關注青年藝術家的發展，透過這座基地，希望讓年輕藝文創作者站上舞台，讓靈感與夢想不再只停留在草稿裡，讓藝術走向民眾，也為藝文創業生態開創更多可能。

