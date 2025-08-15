自由電子報
藝文 > 即時

鬼門開就讀這本！沖繩孤島洗骨詛咒揭密 《送葬少女的鎮魂歌》踏進民俗推理禁地

2025/08/15 19:00

《奇譚蒐集錄：送葬少女的鎮魂歌》清水朔著，徐欣怡譯，獨步文化出版。（記者董柏廷攝）《奇譚蒐集錄：送葬少女的鎮魂歌》清水朔著，徐欣怡譯，獨步文化出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕8月23日農曆七月鬼門開，在台灣是普渡與好兄弟返鄉的日子，在日本同樣有與亡靈相關的祭典與禁忌。今年夏天，獨步文化推出日本小說家清水朔（Shimizu Hajime）的民俗推理新作《奇譚蒐集錄：送葬少女的鎮魂歌》，巧妙呼應這股農曆7月的陰影氛圍。作品以沖繩南方的虛構孤島「惠島」為舞台，圍繞著古老的「洗骨儀式」、青色怪物傳說與一樁潛藏百年的詛咒。

故事背景設定在日本大正二年，講師南邊田廣章與書生山內真汐踏上前往惠島的旅程，調查一宗牽涉死亡禁忌的詭譎事件。由於地理封閉，島上的傳統風俗完整保留，也成了推理故事的理想舞台。小說細膩描繪拔御骨（洗骨）儀式的每個細節，並在民俗學視角下交織出死亡、階級壓迫與封閉性社會的暗潮。

清水朔擅長將野史與口述傳說化為推理引信，作品中可見對童工與人口販賣議題的關注，並巧妙將政治隱喻融入詭譎敘事。從青色怪物在夜色中遊走，到送葬少女凝視彼岸的眼神，每個情節都帶著農曆7月特有的陰冷氣息。

《送葬少女的鎮魂歌》延續日本民俗推理經典結構，讓地方儀式與信仰成為破案關鍵。透過對「洗骨」文化的刻畫，作品召喚出死者與生者間未竟的聯繫，也為民俗學進入推理小說敘事開啟新徑。對台灣讀者來說，雖然沖繩的葬儀習俗與中元普渡不同，但那份與亡者共存的態度，卻能引起共鳴。《送葬少女的鎮魂歌》不只是一本推理小說，更像一次跨文化的靈魂對話。鬼門將開，讀者在陰陽交錯的時刻，跟隨主角走進被潮聲包圍的孤島，聆聽關於死亡、詛咒與救贖的低語。

