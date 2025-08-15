自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北影響力首支影片上線 熱原拳擊隊教練陳哲宇陪孩子走向金牌舞台

2025/08/15 15:19

「2025新北影響力」首支人物影片，記錄「熱原拳擊隊」教練陳哲宇（右），用拳擊點亮都市原住民孩子未來的故事。（新北市政府新聞局提供）「2025新北影響力」首支人物影片，記錄「熱原拳擊隊」教練陳哲宇（右），用拳擊點亮都市原住民孩子未來的故事。（新北市政府新聞局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府新聞局「新北影響力」已邁入第4年，持續記錄真實、具啟發性的城市人物故事。今年以「光 始於你Shine Begins With You」為主軸，推出系列作品「熱原拳擊隊教練－陳哲宇」今（15）日上線，帶觀眾走進陳哲宇的小拳館，見證他如何陪伴孩子一路邁向金牌夢想。

新聞局長李利貞表示，今年以「光 始於你Shine Begins With You」為主軸，介紹教育、藝術、環保永續及地方創生等領域的10位影響力人物，他們長期付出，像光一般點亮周遭、溫暖人心，也象徵新北市持續向前的精神。

李利貞說明，首支影片講述陳哲宇曾是拳擊國手，後以社工身份來到三峽隆恩埔國宅，與都市原民孩子相遇，改變了他們的人生軌跡。拳館僅10坪，架設簡易沙包，孩子們打拳的聲音此起彼落。陳哲宇不只教步伐與技巧，更透過紀律、自信與目標，陪伴孩子找到人生方向。

11年來熱原拳擊隊累積的獎牌令人驚豔。陳哲宇認為，拳頭象徵力量，但最強大的力量源自內心、相信與堅持。

「2025新北影響力」主視覺設計呼應今年主軸「光 始於你」，以「光」為核心意象，象徵每一個人都能成為改變的起點。（新北市政府新聞局提供）「2025新北影響力」主視覺設計呼應今年主軸「光 始於你」，以「光」為核心意象，象徵每一個人都能成為改變的起點。（新北市政府新聞局提供）

新聞局指出，「2025新北影響力」主視覺以一道光束貫穿淡江大橋與野柳女王頭等地標，象徵個人創新與改變的影響力向外擴展。系列影片即日起在「我的新北市」臉書粉絲專頁、「我的新北市」YouTube、「TVBS新聞FB」及「TVBS NEWS YouTube」同步上線，每週五推出1位影響力人物的真實故事。

