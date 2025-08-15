「保護沉船日」開幕式 澎湖縣議員轟文化部「口惠實不惠」

文化部保護沉船日移師澎湖舉行，但澎湖水下博物館5年都不見蹤影。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕文化部文化資產局攜手國立清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心，今（15）日起至17日在澎湖舉辦「保護沉船日-水下文化資產」系列活動。澎湖縣議員宋昀芝抨擊文化部「口惠實不惠」，說好的澎湖水下博物館，5年了仍是紙上談兵。

開幕式文化部文化資產局長陳濟民指出，自2015年《水下文化資產保存法》實施以來，已為我國水下考古與文資保存奠定重要基礎。今年特別選在列冊沉船數量最多的澎湖舉辦活動，並以台灣官方首次水下考古挖掘的「將軍一號」作為觀覽營主題，別具深遠的歷史與文化意義。

文化部水下考古隊進駐澎湖，當初說好澎湖成立水下博物館卻淪為空談。（記者劉禹慶攝）

今年「保護沉船日」系列活動內容多元豐富，除了以「將軍一號」為主題的觀覽營，還包括4場專題講座，邀請臧振華教授等重量級學者主講。此外，「將軍一號」沉船特展也將同步展出圖文影像、考古成果及保護現況，期望藉此喚起社會大眾對水下文化價值與保存意義的重視。

針對文化部在澎湖舉辦「保護沉船日」系列活動，澎湖縣議員宋昀芝表示，當初水下考古隊進駐澎湖，徵用澎湖警察博物館、澎湖郵便局等廳舍，允諾在澎湖興建澎湖水下博物館，5年過去了，地點一再變更，選址由白沙後寮、澎防部西營區變來變去，至今仍只聞樓梯響，遲遲沒有動工跡象，文化部只會檢現成功勞，將昔日澎湖潛水達人黃加進（將軍一號發現人）多年潛水發現當成功勞，占用精華地段屋舍，卻吝惜投資建設澎湖。

