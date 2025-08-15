藝文復興在澎湖 昔日秀才館變身音樂種子搖籃

藝文復興在澎湖，許凌雲秀才館舉行烏克麗麗成果發表會。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔日秀才館搖身一變，成為白沙鄉音樂搖籃。港子社區發展協會、許凌雲秀才館與宋昀芝議員服務處攜手舉辦「藝文復興在澎湖」活動，在瓦硐許凌雲秀才館連續舉行5天，歷經楊柳颱風侵襲干擾，今（15）日仍順利舉行成果發表會。

此次活動以烏克麗麗教學與音樂創作為核心，邀請孩子們走進秀才館，學習彈奏、演唱與創作，並將澎湖海島的自然景色、生活故事融入歌詞之中。從基礎和弦學習，讓孩童們不僅能掌握樂器技巧，更能在音樂交流中體驗藝術帶來的自信與快樂。

許凌雲秀才館搖身一變，成為白沙音樂搖籃。（記者劉禹慶攝）

由於活動不只是音樂課程，更是一場文化傳承的行動，聘請高雄師資與高雄10名孩童參與本活動作為交流，將家鄉的藍天、海浪化為動人的旋律，讓更多人聽見澎湖的美麗故事。宋昀芝議員特別感謝社區與館方的支持，讓偏遠地區的孩子能享有平等的學習機會，共同用音樂記錄屬於澎湖的夏日回憶，文化局長陳鈺雲也專程前往參加，並帶來禮品及澎湖合作限量版乖乖分送小朋友。

另外，原本許凌雲秀才館在跨海大橋尚未完工之際，是白沙物資集散中心，來自西嶼、馬公物資都聚集在此，藉由許凌雲名氣，白沙鄉民來此取貨，但隨著時代變遷，瓦硐交通要衢地位被取代，許氏後人紛紛離去，前往異鄉謀生，曾一度荒廢，後是宋昀芝議員積極奔走，透過澎湖縣文化局協助，找回在美國定居的許氏後人，經過整修才有了今日澎湖縣定古蹟模樣。

