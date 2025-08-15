沒等頒獎就高潮！36th傳藝金曲獎開場表演超狂亮

今年節目邀請「台灣民謠歌王」劉福助領銜。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於8月23日晚間在台灣戲曲中心大表演廳舉行，以「代」為主題，象徵世代更迭與文化傳承，聚焦跨世代與跨領域的對話。今年將安排四大跨界演出，從傳統曲藝到當代元素，展現傳統藝術的生命力與時代感。

以「三仙歸洞」爆紅的人氣魔術師「幻術大仙」將參與演出。（傳藝中心提供）

本屆典禮由知名演員、春河劇團團長郎祖筠擔任總導演，精心策劃四段跨界表演，橫跨民謠、客語、原住民古調、現代特技、偶戲等多種藝術形式，將舞台打造成世代共融與文化對話的交匯點。其中，開場節目〈大樹下〉以一棵大樹從萌芽到茁壯的成長曲線作為意象，象徵台灣土地的生命力與信仰、藝術的根源。節目邀請「台灣民謠歌王」劉福助領銜，攜手以「三仙歸洞」爆紅的人氣魔術師「幻術大仙」、歌手賴銘偉率領的「桃聯廣澤會舘官將首」、臺灣特技團、復興京劇團，以及青年戲曲表演者共同演出。透過祭典儀式、廟埕熱鬧與酬神戲等場景，串聯文化脈絡與生活記憶，呈現傳統與創新的融合，透過世代交會展現多元風貌。典禮將串起不同年代的藝術人，呈現傳統與創新的交融之美。

歌手賴銘偉率領的「桃聯廣澤會舘官將首」亦將共同演出。（傳藝中心提供）

傳藝中心指出，今年的主題「代」不僅是對過去的致敬，也是對未來的展望，希望透過表演節目、頒獎儀式與星光紅毯，讓觀眾感受到台灣表演藝術的多元能量與文化厚度。

