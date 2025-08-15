自由電子報
藝文 > 即時

從京劇到人偶共舞！36th傳藝金曲獎舞台到底多敢玩？

2025/08/15 19:42

復興京劇團將於今年傳藝金曲獎頒獎典禮上演出。（傳藝中心提供）復興京劇團將於今年傳藝金曲獎頒獎典禮上演出。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於8月23日晚間登場，今年典禮節目匯集多元舞台形式，從戲曲、音樂到現代舞蹈，展現跨界融合的創新魅力。

典禮以「代」為年度主題，4大跨界表演將突破傳統框架，邀集不同領域的藝術家同台共演，呈現世代傳承與藝術進化的過程。

今年除開場節目外，另有3段節目將分別呈現跨語言音樂對話、人偶共舞的跨域創作，以及致敬台前幕後文化傳承者的壓軸演出，讓觀眾在視覺與聽覺的交織中感受傳藝之美。節目內容將進一步在典禮前揭曉。

傳藝中心強調，今年的節目設計希望打破觀眾對傳統藝術「只能在戲台上欣賞」的印象，讓它在多元媒介中展現全新風貌。觀眾將在典禮現場與轉播中，感受到傳統藝術的包容力與未來性。

