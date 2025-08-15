唐美雲、許富凱、蔡振南、李國毅、許秀年同場現身！傳藝金曲獎紅毯星光太密集

許富凱。（三立中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於8月23日晚間在台灣戲曲中心舉行，典禮前的紅毯「傳藝大道」將由實力派主持人柯大堡搭檔新生代戲曲演員孫凱琳，透過世代交會的主持互動，展現傳統藝術的多元面貌。

李國毅。（傳藝中心提供）許秀年。（傳藝中心提供）

今年紅毯卡司星光熠熠，包括唐美雲、許秀年、許富凱、蔡振南等表演藝術重量級人物，以及本屆宣傳大使李國毅，都將盛裝出席。觀眾不僅能近距離感受藝術家的風采，還能透過訪談聽到他們對傳統藝術的情感與期盼。

唐美雲。（傳藝中心提供）蔡振南。（三立提供）

傳藝中心表示，「傳藝大道」是典禮的重要暖場環節，藉由不同世代的交流與互動，呈現傳統藝術的生命力與時代感。紅毯訪談也將透過媒體與線上平台轉播，讓全台觀眾同步感受現場氛圍。

