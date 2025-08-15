限制級
得獎推播 0 延遲！傳藝金曲獎加碼新玩法 加 LINE 即時收「這個」
第36屆傳藝金曲獎將於8月23日晚間在台灣戲曲中心大表演廳舉行。（傳藝中心提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於8月23日晚間在台灣戲曲中心大表演廳舉行，今年特別推出官方LINE帳號，觀眾加入好友後，不僅可隨時接收典禮最新動態，更可在頒獎當晚即時獲得得獎名單推播，不錯過任何精采瞬間。
傳藝中心指出，這項服務讓觀眾即使不在現場，也能透過手機第一時間掌握典禮的每一刻，並同步關注紅毯與表演節目的亮點資訊。官方LINE帳號將成為今年典禮與觀眾互動的重要平台，讓傳統藝術獎項更貼近年輕世代的使用習慣。
傳藝金曲獎官方LINE帳號：https://line.gmatam.aitago.tw/vG4b3q，或於LINE搜尋@gmatam。
