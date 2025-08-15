自由電子報
藝文 > 即時

李遠直言最奇怪的片單 We TAIWAN選這10部電影邀世界看台灣

2025/08/15 20:45

「台灣電影的璀璨今昔」專題影展，於8月11至20日期間，在大阪市中央公會堂放映。（翻攝自We TAIWAN官網）「台灣電影的璀璨今昔」專題影展，於8月11至20日期間，在大阪市中央公會堂放映。（翻攝自We TAIWAN官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕We TAIWAN台灣文化世博第3週特別策劃「台灣電影的璀璨今昔」專題影展，於8月11至20日期間，在大阪市中央公會堂放映10部跨世代台灣經典電影。昨（15）日晚間舉辦「電影之夜」交流活動，影后楊貴媚、導演侯季然，及陳潔瑤皆親赴大阪，分別代表李安經典電影《飲食男女》、《書店裡的影像詩：停駐與穿越》紀錄片，以及描繪泰雅族原住民家庭情感的《哈勇家》出席活動。

如何選出10部電影來呈現台灣？一直視很多人好奇的問題，曾經也是電影人的文化部長李遠，也忍不住說，「是我見過最奇怪的片單」，直率的李遠表示，因為挑的都不是主流商業作品或是重要的藝術作品，而是充滿原創性和實驗性的作品，例如白景瑞和陳耀圻都拍過不少商業大片，卻挑了他們剛出道時充滿原創和實驗性的紀錄片《台北之晨》、《上山》，搭配張照堂以鄉土民俗文化為主題的紀錄片《王船祭典》。

We TAIWAN今（15）日晚間在大阪舉辦「電影之夜」交流活動。（文化部提供）We TAIWAN今（15）日晚間在大阪舉辦「電影之夜」交流活動。（文化部提供）

李遠指出，《光陰的故事》是1980年代最具影響力及實驗性的台灣新浪潮電影，一口氣網羅了4個不曾拍過電影長片的年輕人楊德昌、柯一正、張毅和陶德辰，之後台灣電影登上了最重要的國際影展，這股浪潮一直延續到90年代的李安、蔡明亮等。而進到現代年輕世代的作品中，原住民女導演陳潔瑤民族誌般的《哈勇家》，以及程偉豪引領台灣鬼片風潮的《關於我和鬼變成家人的那件事》，則正好反應了台灣電影產業的兩個極端，「藝術和商業的不斷嘗試」。

