藝文 > 即時

從一顆滷蛋看出來 楊貴媚爆料李安不是想像的那樣

2025/08/15 22:00

「台灣電影的璀璨今昔」專題影展今（15）日舉辦「電影之夜」，邀請影后楊貴媚親赴大阪出席，並於明日《飲食男女》的映後座談，與日本觀眾分享此片參與國際影展的趣事。（文化部提供）「台灣電影的璀璨今昔」專題影展今（15）日舉辦「電影之夜」，邀請影后楊貴媚親赴大阪出席，並於明日《飲食男女》的映後座談，與日本觀眾分享此片參與國際影展的趣事。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕We TAIWAN台灣文化世博第3週特別策劃「台灣電影的璀璨今昔」專題影展，於8月11至20日期間，在大阪市中央公會堂放映10部跨世代台灣經典電影。今（15）日晚間舉辦「電影之夜」交流活動，影后楊貴媚代表李安經典電影《飲食男女》，親自赴日出席活動。

楊貴媚回憶拍《飲食男女》時，是令她難忘的魔鬼式訓練，也是第一次覺得「我還可以活得下去嗎？」笑談中忍不住就爆李安的料，楊貴媚說，原來平時溫文儒雅、說話靦腆的李安，拍起戲來「一點都不是這個樣子」，根本另一個人。

「電影之夜」放映《飲食男女》片段。（文化部提供）「電影之夜」放映《飲食男女》片段。（文化部提供）

她舉例，為了讓劇中3個姐妹更像一家人，並改善說話像含顆滷蛋讓人聽不懂的狀況，李安除了要3姐妹一起出去玩，去吃飯、去逛街買東西，甚至去看帥哥都好，還特地請了一個舞台劇老師來教他們唸台詞，楊貴媚心想，「我說了一輩子的話，難道還不會講話嗎？」但是果真在經過調整後，電影中3個姐妹講話不僅像是一家人，也也自信「不看字幕也應該聽得懂我們講什麼了」

「不相信的話請來看《飲食男女》」，楊貴媚邀請大家透過電影每一道菜裡，感受做菜跟吃菜的人心情，也能對自己身邊的家人多一點關心、多一點愛。

