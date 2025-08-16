自由電子報
藝文 > 即時

愛台灣的日本老闆帶路！大阪街頭藏10家台灣味 「a-We」帶玩家邊吃邊解鎖文化寶藏

2025/08/16 08:22

「台灣夜市 梅田店」是「a-We TO GO」的關卡點之一，特別的事店主人是喜愛台灣的日本人。（景文彥攝）「台灣夜市 梅田店」是「a-We TO GO」的關卡點之一，特別的事店主人是喜愛台灣的日本人。（景文彥攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕走進大阪街區，鹽酥雞香、愛玉冰甜，還有熱呼呼的糯米腸，這些熟悉的味道，竟然來自「愛台灣」的日本老闆與旅居日本多年的台灣人之手。在「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪」期間，這些隱藏版台灣味餐廳不只提供道地料理，還成為官方LINE遊戲「a-We TO GO」的關卡點，讓玩家在城市中邊吃台灣味、邊蒐集文化寶物。

wanna manna台灣早餐是「a-We TO GO」的關卡點之一。（景文彥攝）wanna manna台灣早餐是「a-We TO GO」的關卡點之一。（景文彥攝）「饗 台灣屋台グルメ」老闆田中嘉浩，是位旅居日本超過40年的台灣人，亦加入此次a-we To GO活動。（景文彥攝）「饗 台灣屋台グルメ」老闆田中嘉浩，是位旅居日本超過40年的台灣人，亦加入此次a-we To GO活動。（景文彥攝）

「a-We TO GO」遊戲共設計20個線上與線下關卡，每完成1項任務，就能替a-We解鎖融合台灣意象的限定物件，包括與文博會插畫家合作的痛包與壁紙，以及晶圓墨鏡、珍珠奶茶、台灣黑熊頭套、藍染領巾等趣味道具，總計30款。完成5項任務，即可在VS.展區或公會堂展區兌換限量a-We貼紙，只送不賣。

「a-We TO GO」遊戲共20個關卡的解鎖任務，每完成1項任務，玩家就能為a-We獲得1件融合台灣意象的物件。（記者董柏廷攝）「a-We TO GO」遊戲共20個關卡的解鎖任務，每完成1項任務，玩家就能為a-We獲得1件融合台灣意象的物件。（記者董柏廷攝）

遊戲合作店家涵蓋春水堂Grand Front大阪店、台灣甜商店阪急三番街店、台灣夜市梅田店、wanna manna台灣早餐、台灣菓子万華、台灣yuan緣、台灣同客餃子館、好呷台灣屋台、Just in sleep大阪心齋橋、饗台灣屋台等，不少玩家趁著挑戰任務順道展開「台灣味美食地圖」。記者實地走訪踩點發現，不少玩家邊闖關邊開啟「台灣味美食地圖」，用舌尖和任務同時體驗台灣文化。

「台灣同客餃子館」是「a-We TO GO」的關卡點之一。（景文彥攝）「台灣同客餃子館」是「a-We TO GO」的關卡點之一。（景文彥攝）

文化部指出，遊戲最早上線2天，就有人火速完成所有任務，顯見日本人對其展現的支持與熱度，更有日本玩家回饋「a-We醬很可愛，讓我開心地學到很多關於台灣的知識」，意外讓遊戲不只是闖關，更成為文化的延伸。

「台灣yuan緣」以販售台灣料理與甜點為主，由嫁來日本40年、出身嘉義阿里山的老闆娘中村蘭開設。（景文彥攝）「台灣yuan緣」以販售台灣料理與甜點為主，由嫁來日本40年、出身嘉義阿里山的老闆娘中村蘭開設。（景文彥攝）

