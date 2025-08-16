自由電子報
藝文 > 即時

大型甜點藝術降落恆春半島 看海美術館這次超療癒

2025/08/16 10:25

屏東看海美術館推出「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）屏東看海美術館推出「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東看海美術館今起推出「How Sweet甜的滋味」特展，全球最甜雕塑家彼得安東首度來台，帶來10件巨型甜點雕塑！包括直徑1公尺的「櫻桃起司蛋糕」與「華麗巧克力珍藏盒」等2025年新作，還有「繽紛甜甜圈盒」、「馬卡龍」、「草莓雪藏冰棒」，展場化身美式甜品店，2公尺高巨型甜甜圈盒、冰淇淋車超吸睛，帶來療癒力量。

「How Sweet甜的滋味」特展，甜點超巨大。（記者蔡宗憲攝）「How Sweet甜的滋味」特展，甜點超巨大。（記者蔡宗憲攝）

「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）

屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展將於8月16日登場，邀請全球最甜雕塑家彼得安東（Peter Anton）首度來台展出，他以放大比例的巨型甜點雕塑為招牌風格，其中，直徑長達1公尺的「櫻桃起司蛋糕」與「華麗巧克力珍藏盒」，更是2025年全新作品，本次展覽的夢幻亮點，絕對甜到讓人捨不得眨眼。

民眾超愛屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）民眾超愛屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）

民眾超愛屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）民眾超愛屏東看海美術館「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）

How Sweet甜的滋味展出10件雕塑作品，包括「繽紛甜甜圈盒」、「馬卡龍」、「巧克力聖代」、「杯子蛋糕派對」、「華麗巧克力珍藏盒」、「櫻桃起司蛋糕」、「法式螺旋甜甜圈」、「快樂蛋糕」、「青檸凍冰棒」以及被咬一口的「草莓雪藏冰棒」，多樣巨型甜點，將為觀眾帶來色彩繽紛、充滿童趣與幸福感的視覺盛宴。

「How Sweet甜的滋味」特展，甜點超巨大。（記者蔡宗憲攝）「How Sweet甜的滋味」特展，甜點超巨大。（記者蔡宗憲攝）

「How Sweet甜的滋味」特展，甜點變好大。（記者蔡宗憲攝）「How Sweet甜的滋味」特展，甜點變好大。（記者蔡宗憲攝）

縣府傳播暨國際事務處長蕭裕隆說，美國雕塑家彼得安東的作品曾在美國、韓國、德國、荷蘭、比利時等地巡迴展出，廣受國際好評。甜點雕塑提醒我們，藝術的甜味從來不只是表面，每件作品閃爍著糖霜的光澤，並非純粹的「可愛」藝術，而是反映消費文化與情感依賴的本質，每一位觀者都將能在展覽中感受到快樂與慰藉。How Sweet甜的滋味展覽自8月16日展至11月16日止。

甜點超巨大的「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）甜點超巨大的「How Sweet甜的滋味」特展。（記者蔡宗憲攝）

