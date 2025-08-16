自由電子報
藝文 > 即時

潘岳雄彩繪人生展現個人風格 致力授藝傳承

2025/08/16 15:10

潘岳雄畫藝精湛，更身體力行肩負起傳統彩繪的保存與傳承。（南市觀旅局提供）潘岳雄畫藝精湛，更身體力行肩負起傳統彩繪的保存與傳承。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕出身彩繪世家、以寺廟彩繪聞名的國寶畫師潘岳雄，承襲家學技藝，也發展創作風格。數十年來收徒傳藝、在學校授課、社區開設彩繪班，不遺餘力地培養後學，盼讓傳統彩繪能透過現代不同的教學體系傳續開展。

潘岳雄彩繪關帝爺。（南市觀旅局提供）潘岳雄彩繪關帝爺。（南市觀旅局提供）

潘岳雄工作空間「春源畫室」。（南市觀旅局提供）潘岳雄工作空間「春源畫室」。（南市觀旅局提供）

潘岳雄的祖父潘春源、父親潘麗水都是府城知名畫師，受到潛移默化，潘岳雄高中便利用課餘時間隨父親到各大廟宇協助畫作，父親畫稿開臉，他負責上色與安金，退伍後曾長達11年在美軍福利社從事美工設計，當時所接觸的西洋文化與設計理念都化為日後創作的養分，直到美軍撤台潘岳雄返家正式投入「春源畫室」工作，對彩繪游刃有餘並能幫父親帶學徒。

門神彩繪首重神韻氣勢，具張力的表情動勢，「四顧眼」與飄逸的鬍鬚，都形塑個人彩繪風格。（南市觀旅局提供）門神彩繪首重神韻氣勢，具張力的表情動勢，「四顧眼」與飄逸的鬍鬚，都形塑個人彩繪風格。（南市觀旅局提供）

潘岳雄從門神、壁畫、樑枋、紙本佛像以至王船、瓶器彩繪樣樣觸及。作品廣布於天壇、台北大龍峒保安宮、高雄哈瑪星代天宮、松柏嶺受天宮等。曾獲全球中華文化藝術薪傳民俗工藝獎，是台南傳統藝術彩繪工藝保存者及台南文化獎得主。

運用各種不同金箔裝飾技法的擂金畫，既華麗又不失典雅。（南市觀旅局提供）運用各種不同金箔裝飾技法的擂金畫，既華麗又不失典雅。（南市觀旅局提供）

潘岳雄說，自己雖有祖父與父親的指導，然頂著名畫家父祖的光環壓力不小，時刻都在敦促自己走出自我風格。曾拜師蔡茂松、張伸熙、黃磊生、王國和學水墨畫，向林彥良學膠彩，向書法名家習書法，因此他的彩繪穩重典雅，不流於匠氣。

潘岳雄集結府城四大月老的神像特徵於一畫，展現畫藝也突顯創作巧思。（南市觀旅局提供）潘岳雄集結府城四大月老的神像特徵於一畫，展現畫藝也突顯創作巧思。（南市觀旅局提供）

潘岳雄表示，門神畫作以開面、鬍鬚及手勢最為難畫，雙眼要隨著觀者而移動，鬍鬚呈現輕盈飄逸、蓬鬆且具穿透感，手的動作姿勢得自然順暢，神情姿態面面俱到才能展現氣勢神韻，「府城潘家」的技法與畫風蔚為特色，不僅影響國內門神彩繪風格，潘岳雄承先啟後，堅持「只要手還能握筆就會繼續畫，只要有人肯學就願意教」，矢志傳承傳統藝術。

