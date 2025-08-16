自由電子報
藝文 > 即時

百年歷史建築遇見當代藝術 台南偕行社11月開門亮相

2025/08/16 15:38

徐永旭的高溫陶作品。（弎畫廊提供）徐永旭的高溫陶作品。（弎畫廊提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕逾百年歲月的台南歷史建築「原日本陸軍臺南偕行社」（偕行社），即將在今年11 月重新對外開放，並迎來全新定位。弎畫廊（San Gallery）將正式進駐，以開幕首展揭開歷史空間與當代藝術對話的新篇章。

位於南市北區的「偕行社」百年歷史建築，具有「和洋混合風」特色。（記者洪瑞琴攝）位於南市北區的「偕行社」百年歷史建築，具有「和洋混合風」特色。（記者洪瑞琴攝）

建於1915年的偕行社，為日治時期的重要建築，曾是日本陸軍將校組成的集會組織，其構造設計具有「和洋混合風」獨有特色，見證台南城市文化的轉折。弎畫廊選擇在此落腳，不僅是場域上的遷移，更象徵藝術與歷史記憶的銜接。首展將邀請台灣重量級藝術家徐永旭，以作品介入空間，讓觀眾在百年歷史建築的氛圍中，感受時間、記憶與自然的交錯。

台南歷史建築「原日本陸軍臺南偕行社」（偕行社）內部。（台南市府提供）台南歷史建築「原日本陸軍臺南偕行社」（偕行社）內部。（台南市府提供）

同時，弎畫廊亦積極拓展國際舞台，將於今年9月參與 Kiaf Seoul，展出主題「往復」，邀請徐永旭、徐嘒壎及葉仁焜3位參展。這場與 Frieze Seoul 同期舉辦的國際博覽會，每年吸引全球收藏家、策展人與藝術機構，被視為亞洲藝術市場的年度盛事。弎畫廊期望藉由雙博會的交疊效應提升能見度，拓展亞洲與國際收藏網絡，並讓台灣當代藝術在全球舞台上展現更深刻的位置。

弎畫廊表示，無論是在台南歷史建築中的實體展演，或在首爾國際博覽會的跨國對話，都是同一個理念的延伸──讓藝術成為連結時間與文化的橋梁，開啟往返於本土與世界之間的交流。

