自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台北藝穗節23日登場 開幕行動串連百人街頭遊行 3大區展演藝術

2025/08/16 17:16

今（16）日舉辦開幕活動「直擊！綿羊現身」，在松山文創園區文創大街集結百人團隊遊行，進行3小時不間斷的現場演出，為夏季藝術盛典拉開序幕。（記者孫唯容攝）今（16）日舉辦開幕活動「直擊！綿羊現身」，在松山文創園區文創大街集結百人團隊遊行，進行3小時不間斷的現場演出，為夏季藝術盛典拉開序幕。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府與台北表演藝術中心共同主辦的「2025台北藝穗節」，將於8月23至9月7日盛大展開。今（16）日舉辦開幕活動「直擊！綿羊現身」，在松山文創園區文創大街集結百人團隊遊行，進行3小時不間斷的現場演出，為夏季藝術盛典拉開序幕。

「中心舞台」則是一座架高的舞台，每隔一段時間會發生「驚喜事件」，戲劇橋段的即興爆發、突如其來的肢體演出，讓觀眾時刻保持警覺。（記者孫唯容攝）「中心舞台」則是一座架高的舞台，每隔一段時間會發生「驚喜事件」，戲劇橋段的即興爆發、突如其來的肢體演出，讓觀眾時刻保持警覺。（記者孫唯容攝）

台北藝穗節是全台規模最大的開放式表演藝術平台，每年吸引眾多創作者主動參與，「直擊！綿羊現身」活動由表演團隊各自以獨特裝扮組成遊行隊伍，在松菸街區蜿蜒穿梭，吸引現場民眾一起加入隊伍同歡，遊行結束後，活動空間依地景巧妙劃分為3大區域自由舞台、中心舞台與藝術家盲盒，3區同時進行、輪番上演，各自展現不同形式的藝術能量。

「中心舞台」則是一座架高的舞台，每隔一段時間會發生「驚喜事件」，戲劇橋段的即興爆發、突如其來的肢體演出，讓觀眾時刻保持警覺。（記者孫唯容攝）「中心舞台」則是一座架高的舞台，每隔一段時間會發生「驚喜事件」，戲劇橋段的即興爆發、突如其來的肢體演出，讓觀眾時刻保持警覺。（記者孫唯容攝）

「自由舞台」透過地貼圍設出一塊開放式空間，團隊自由出入、即興演出，觀眾站得再近一點，就成了戲中的角色；「中心舞台」則是一座架高的舞台，每隔一段時間會發生「驚喜事件」，戲劇橋段的即興爆發、突如其來的肢體演出，讓觀眾時刻保持警覺。「藝術家盲盒」由藝術家藏身其中，觀眾排隊進入「盒中」，與藝術家進行60秒一對一的私密對話。

今年台北藝穗節規模更勝以往，共匯聚178組表演團隊、47個演出場域、866場次節目，創下歷屆最多紀錄；演出橫跨劇場、書店、餐廳、街頭、雲端，從黑盒子到涼麵店，從婚紗街到手機螢幕，每個角落都可能是藝術發生的地方。今年更有來自香港、新加坡、馬來西亞與俄羅斯的八組外籍創作者參與，展現台北藝穗節持續擴張的國際視野與文化能量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應