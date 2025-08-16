台北藝穗節23日登場 開幕行動串連百人街頭遊行 3大區展演藝術

今（16）日舉辦開幕活動「直擊！綿羊現身」，在松山文創園區文創大街集結百人團隊遊行，進行3小時不間斷的現場演出，為夏季藝術盛典拉開序幕。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府與台北表演藝術中心共同主辦的「2025台北藝穗節」，將於8月23至9月7日盛大展開。今（16）日舉辦開幕活動「直擊！綿羊現身」，在松山文創園區文創大街集結百人團隊遊行，進行3小時不間斷的現場演出，為夏季藝術盛典拉開序幕。

「中心舞台」則是一座架高的舞台，每隔一段時間會發生「驚喜事件」，戲劇橋段的即興爆發、突如其來的肢體演出，讓觀眾時刻保持警覺。（記者孫唯容攝）

台北藝穗節是全台規模最大的開放式表演藝術平台，每年吸引眾多創作者主動參與，「直擊！綿羊現身」活動由表演團隊各自以獨特裝扮組成遊行隊伍，在松菸街區蜿蜒穿梭，吸引現場民眾一起加入隊伍同歡，遊行結束後，活動空間依地景巧妙劃分為3大區域自由舞台、中心舞台與藝術家盲盒，3區同時進行、輪番上演，各自展現不同形式的藝術能量。

「自由舞台」透過地貼圍設出一塊開放式空間，團隊自由出入、即興演出，觀眾站得再近一點，就成了戲中的角色；「中心舞台」則是一座架高的舞台，每隔一段時間會發生「驚喜事件」，戲劇橋段的即興爆發、突如其來的肢體演出，讓觀眾時刻保持警覺。「藝術家盲盒」由藝術家藏身其中，觀眾排隊進入「盒中」，與藝術家進行60秒一對一的私密對話。

今年台北藝穗節規模更勝以往，共匯聚178組表演團隊、47個演出場域、866場次節目，創下歷屆最多紀錄；演出橫跨劇場、書店、餐廳、街頭、雲端，從黑盒子到涼麵店，從婚紗街到手機螢幕，每個角落都可能是藝術發生的地方。今年更有來自香港、新加坡、馬來西亞與俄羅斯的八組外籍創作者參與，展現台北藝穗節持續擴張的國際視野與文化能量。

