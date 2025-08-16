手塚治虫與蔡焜霖的相遇！國漫館首場國際展見證台日百年漫畫交流

文化部長李遠（後排右4）今天主持「台灣少年與日本少年－台日漫畫、百年邂逅」國際交流展開幕典禮。（記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕國家漫畫博物館籌備處今（16）日下午，於台中市的館內，舉辦名為「台灣少年與日本少年－台日漫畫、百年邂逅」的國際交流展開幕典禮，主題是日本漫畫家手塚治虫與台灣漫畫家蔡焜霖，包括日本京都國際漫畫博物館事務局次長野田陽子、株式會社手塚製作社長松谷孝征等人都出席，文化部長李遠致詞時強調，2位歷史人物在展覽中相遇，這不是只有2人的故事，也是台日漫畫交流百年的故事。

手塚製作社長松谷孝征（左）與文化部長李遠（右），分別坐在漫畫家手塚治虫與蔡焜霖創作的桌椅上，體驗兩人昔日心境。（記者張瑞楨攝）

這場展覽是國家漫畫博物館籌備處首場對外開放的大型國際交流展，另一主題是台灣戒嚴與白色恐怖時代的漫畫發展歷程與故事，包括嚴厲的審查制度，引發牛哥等本土漫畫家不滿，1982年發起「漫畫清潔運動」，抗議政府壓制本土漫畫，卻放任日本色情與暴力漫畫流通，逼得政府於1985年大規模取締翻版日本漫畫，也促成刊登台灣原創漫畫為主的「歡樂漫畫雜誌」崛起，鄭問、游素蘭等台灣漫畫家嶄露頭角。

請繼續往下閱讀...

文化部長李遠致詞時強調，坐10年政治黑牢的台灣漫畫家蔡焜霖，出獄後找不到工作，自創《王子雜誌》，員工都是獄友，進而培育諸多台灣漫畫家，「不管成長在一個多麼悲傷的時代，他們還是可以用自己的方式活下來」。

開幕典禮中演出的「紙芝居」，堪稱是最早的漫畫。（記者張瑞楨攝）

台灣策展人、政治大學台灣史研究所教授李衣雲導覽說，台灣於日治時代起，漫畫幾乎與日本同步發展，二戰結束後，台灣在戒嚴與審查制度下，台日漫畫表面看似分道揚鑣，實際上仍是暗中往來，至於這場展覽的主題「台灣少年與日本少年」，意指手塚治虫與蔡焜霖兩人都誕生1920年代，同樣從少年起就熱愛漫畫。

她說，手塚治虫漫畫核心是探討「人性」，例如「怪醫黑傑克」是好人還是壞人？蔡焜霖就讀台中一中時參加讀書會，成為政治犯入獄10年，出獄後於1966年創辦《王子》，他之後投身廣告界，創辦的《儂儂》雜誌也是膾炙人口，這場展覽呈現兩人生命歷程，也見證台日的百年漫畫交流。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法