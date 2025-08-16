自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

手塚治虫與蔡焜霖的相遇！國漫館首場國際展見證台日百年漫畫交流

2025/08/16 20:39

文化部長李遠（後排右4）今天主持「台灣少年與日本少年－台日漫畫、百年邂逅」國際交流展開幕典禮。（記者張瑞楨攝）文化部長李遠（後排右4）今天主持「台灣少年與日本少年－台日漫畫、百年邂逅」國際交流展開幕典禮。（記者張瑞楨攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕國家漫畫博物館籌備處今（16）下午，於台中市的館內，舉辦名為「台灣少年與日本少年－台日漫畫、百年邂逅」的國際交流展開幕典禮，主題是日本漫畫家手塚治虫與台灣漫畫家蔡焜霖，包括日本京都國際漫畫博物館事務局次長野田陽子、株式會社手塚製作社長松谷孝征等人都出席，文化部長李遠致詞時強調，2位歷史人物在展覽中相遇，這不是只有2人的故事，也是台日漫畫交流百年的故事。

手塚製作社長松谷孝征（左）與文化部長李遠（右），分別坐在漫畫家手塚治虫與蔡焜霖創作的桌椅上，體驗兩人昔日心境。（記者張瑞楨攝）手塚製作社長松谷孝征（左）與文化部長李遠（右），分別坐在漫畫家手塚治虫與蔡焜霖創作的桌椅上，體驗兩人昔日心境。（記者張瑞楨攝）

這場展覽是國家漫畫博物館籌備處首場對外開放的大型國際交流展，另一主題是台灣戒嚴與白色恐怖時代的漫畫發展歷程與故事，包括嚴厲的審查制度，引發牛哥等本土漫畫家不滿，1982年發起「漫畫清潔運動」，抗議政府壓制本土漫畫，卻放任日本色情與暴力漫畫流通，逼得政府於1985年大規模取締翻版日本漫畫，也促成刊登台灣原創漫畫為主的「歡樂漫畫雜誌」崛起，鄭問、游素蘭等台灣漫畫家嶄露頭角。

文化部長李遠致詞時強調，坐10年政治黑牢的台灣漫畫家蔡焜霖，出獄後找不到工作，自創《王子雜誌》，員工都是獄友，進而培育諸多台灣漫畫家，「不管成長在一個多麼悲傷的時代，他們還是可以用自己的方式活下來」。

開幕典禮中演出的「紙芝居」，堪稱是最早的漫畫。（記者張瑞楨攝）開幕典禮中演出的「紙芝居」，堪稱是最早的漫畫。（記者張瑞楨攝）

台灣策展人、政治大學台灣史研究所教授李衣雲導覽說，台灣於日治時代起，漫畫幾乎與日本同步發展，二戰結束後，台灣在戒嚴與審查制度下，台日漫畫表面看似分道揚鑣，實際上仍是暗中往來，至於這場展覽的主題「台灣少年與日本少年」，意指手塚治虫與蔡焜霖兩人都誕生1920年代，同樣從少年起就熱愛漫畫。

她說，手塚治虫漫畫核心是探討「人性」，例如「怪醫黑傑克」是好人還是壞人？蔡焜霖就讀台中一中時參加讀書會，成為政治犯入獄10年，出獄後於1966年創辦《王子》，他之後投身廣告界，創辦的《儂儂》雜誌也是膾炙人口，這場展覽呈現兩人生命歷程，也見證台日的百年漫畫交流。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應