《羅恩格林》台灣首演！簡文彬曝「信任」 才是金融與神話的共同語言

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬將親自指揮《羅恩格林》。（衛武營提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由衛武營與德國萊茵歌劇院攜手合作改編華格納經典歌劇《羅恩格林》，將於9月4日至7日在高雄衛武營首度全本搬演，耗時4.5小時，以雙卡司演出。衛武營今（16）日舉辦排練現場媒體直擊會，藝術總監簡文彬指出，選在衛武營10週年推出這部從未在台灣上演的作品，象徵挑戰與突破，也呼應當代社會中關於「信任」與「權力」的核心議題。

簡文彬受訪時表示《羅恩格林》在華格納作品系譜中站在轉折點，既保留19世紀號碼歌劇的片段性，又逐步走向「樂劇」的一氣呵成。他解釋：「華格納最迷人的地方，就是旋律拉得極長，情感卻始終緊繃。《羅恩格林》雖被視為最『義大利風』的華格納歌劇，旋律性強，聽起來真的像歌，而不是做作的旋律。」他更強調，華格納創立的「主導動機」系統，在《羅恩格林》中已能清晰辨識。騎士登場前，樂團聲響會提前鋪陳，國王或反派角色也有專屬音型，讓觀眾在音樂裡「聽得出誰是誰」，更深化了戲劇的情境。

請繼續往下閱讀...

《羅恩格林》呼應當代社會中關於「信任」與「權力」的核心議題。（衛武營提供）

簡文彬認為，《羅恩格林》的核心是「信任」，原劇是中世紀德意志神話傳說，其實和當代金融體系中對信任的依賴極為相似，「從王權、宗教到金融體制，乃至社會，都一種信仰底下運作，這也是將作品帶到現代的最好橋梁。」

對觀眾而言，挑戰不僅在於歌劇時長，也在於其結構與語言。簡文彬笑說，華格納習慣先寫散文，再轉為詩歌體，複雜卻又獨特。他建議台灣觀眾欣賞時「放輕鬆跟著旋律走」，不必糾結於劇情細節，音樂會自然引領情緒。

此外，這次製作分為兩組卡司，其中一組多為國際歌手，另一組則網羅台灣知名歌劇家翁若珮、趙方豪、耿立、賴恩予、簡正育、胡庭維、鄭又瑄等人。簡文彬認為，他們的成長令人期待，「正是該踏入這一步的時候。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法