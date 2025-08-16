百人即興接管松菸！台北藝穗節開幕「綿羊行動」人潮炸裂

「直擊！綿羊現身」大遊行，演出者爭奇鬥豔，搬出最精采的裝扮。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的2025台北藝穗節以「不要去想粉色綿羊」為主題，將於8月23日至9月7日登場。今（16）日下午在松山文創園區文創大街展開開幕行動「直擊！綿羊現身」，3小時街頭即興演出，吸引大批民眾圍觀參與，現場宛如一場夏日嘉年華，為本屆藝穗節揭開熱鬧序幕。

開幕活動先以遊行打頭陣，表演團隊換上各式裝扮，沿著松菸街區蜿蜒穿梭，所到之處人潮爆滿，不少路人自發加入，場面宛如節慶狂歡。隨後空間劃分為「自由舞台」、「中心舞台」與「藝術家盲盒」三區同時演出，各自展現不同藝術能量。

太孜尬工作坊穿越古今帶來最意想不到的傳統舞蹈演出。（北藝中心提供）

「自由舞台」由舞者、演員和觀眾零距離互動，任何即興插曲都成為作品一部分；「中心舞台」則以突發互動與戲劇爆點，讓人始終保持期待；最吸睛的「藝術家盲盒」則邀觀眾進入封閉裝置，與藝術家進行60秒一對一交流，有人遇見低語傾訴，有人誤闖情緒崩潰現場，也有人感受到靜默凝視，驚喜連連。

今年藝穗節主題為「不要去想粉色綿羊」，活動中「綿羊在哪裡」成為現場話題。雖然粉色綿羊未現身，但遊行與表演中的混亂與自由，早已讓觀眾感受到主題精神：藝術不必被定義，它存在於每一次出乎意料的交會。

2025台北藝穗節將自8月23日至9月7日全面展開，共有178組團隊、47個場域、866場節目，從劇場、街頭到雲端，創下歷屆新高。今年更邀集香港、新加坡、馬來西亞與俄羅斯的8組國際團隊參與，將展現藝穗節的國際能量。

