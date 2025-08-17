限制級
台日漫畫交流展 日本館長指出要向台灣學習的地方
京都國際漫畫博物館事務局次長野田陽子。（記者凌美雪攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕國家漫畫博物館籌備處與京都國際漫畫博物館合作舉辦台日漫畫國際交流展，首展於今年5月24日至6月24日於日本京都國際漫畫博物館展出，之後移師台灣，即日起在位於台中的國家漫畫博物館登場。
京都國際漫畫博物館館長荒俁宏雖無法親自出席開幕，但委由該館事務局次長野田陽子轉述祝福的心意，荒俁宏指出，藉由「台灣少年與日本少年—台日漫畫・百年邂逅」展的台日少年，共同去面對過去相對困難的時代，也讓他驚訝於台灣漫畫家的創作不僅傳達希望、夢想與和平，在面對日本統治時期時，仍透過溫暖的眼光看待，「這是日本必須學習的精神」。
荒俁宏還說，他一直是透過漫畫才了解台日間共通的歷史與發展，期盼漫畫能持續為台日間帶來更多的相互理解，並且為全世界的年輕人帶來夢想與幸福，因為台日間的牽絆是永遠的，「漫畫的精神永遠不死」。
