自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

日本狂粉搶台灣a-We周邊 搬走一項非賣品大家都笑了

2025/08/17 14:03

大阪的粉絲搶搬a-We造型看板，非常開心。（文化部提供）大阪的粉絲搶搬a-We造型看板，非常開心。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北-大阪連線〕「We TAIWAN」台灣文化世博在大阪，3週活動進入尾聲，文化部特別於昨（16日）晚為吉祥物a-We狂粉們舉辦一場溫馨又特別的「a-We之夜」，沒想到散場時出現了非常有趣的畫面，現場為活動特製的a-We造型看板，在主持人說「開放讓大家帶走」的瞬間，立刻全數被搶光。

雖然造型看板搬起來頗費力，但戴著a-We帽、手拿a-We娃娃吊飾的狂粉，顯得義無反顧，工作人員也感到窩心。（文化部提供）雖然造型看板搬起來頗費力，但戴著a-We帽、手拿a-We娃娃吊飾的狂粉，顯得義無反顧，工作人員也感到窩心。（文化部提供）

在「a-We之夜」現場的工作人員，今（17）日接受本報線上訪問時，秀出粉絲們開心搬走a-We造型看板的畫面說，現場大家既驚訝又覺得好笑，但更感到開心，證明這個代表台灣人「可愛、堅強、有韌性，卻又溫柔」的吉祥物，真的很受歡迎。

文化部表示，「a-We之夜」的主角就是粉絲，不僅粉絲分享自己與a-We的故事，就有機會抽中市面沒有販售的「超大a-We」，連造型看板都成為獨一無二的收藏了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應