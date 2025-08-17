日本狂粉搶台灣a-We周邊 搬走一項非賣品大家都笑了

大阪的粉絲搶搬a-We造型看板，非常開心。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北-大阪連線〕「We TAIWAN」台灣文化世博在大阪，3週活動進入尾聲，文化部特別於昨（16日）晚為吉祥物a-We狂粉們舉辦一場溫馨又特別的「a-We之夜」，沒想到散場時出現了非常有趣的畫面，現場為活動特製的a-We造型看板，在主持人說「開放讓大家帶走」的瞬間，立刻全數被搶光。

雖然造型看板搬起來頗費力，但戴著a-We帽、手拿a-We娃娃吊飾的狂粉，顯得義無反顧，工作人員也感到窩心。（文化部提供）

在「a-We之夜」現場的工作人員，今（17）日接受本報線上訪問時，秀出粉絲們開心搬走a-We造型看板的畫面說，現場大家既驚訝又覺得好笑，但更感到開心，證明這個代表台灣人「可愛、堅強、有韌性，卻又溫柔」的吉祥物，真的很受歡迎。

請繼續往下閱讀...

文化部表示，「a-We之夜」的主角就是粉絲，不僅粉絲分享自己與a-We的故事，就有機會抽中市面沒有販售的「超大a-We」，連造型看板都成為獨一無二的收藏了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法