大阪台灣市集最終日35度豔陽下排6小時 文總：有人早上9點就來

大阪TAIWAN PLUS市集最終日，排隊人龍看不見盡頭。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會市集品牌「TAIWAN PLUS」，伴隨文化世博活動再登日，主題「2025 台日新風」，首次前進大阪，也是第一次連續2個週末舉辦，每天都人潮爆棚，最終日今（17日）登場，人龍排到看不到盡頭。

TAIWAN PLUS市集最終日，當地人繼續瘋搶a-we周邊商品。（記者凌美雪攝）

根據文總從日本傳回的第一手畫面，下午3點才開市，但中午12點時，排隊人潮就看不到盡頭，頂著35度的豔陽，長達3小時的曝曬仍秩序井然，讓人非常佩服；後來更得知，有人一早9點就來了，根本是排了6小時。

文總表示，眾多粉絲搶進，不僅為了台灣美食，也是想在最後一週搶到a-We周邊商品，今天要到台灣的大阪市議員石川博紀也於昨天抽空到現場，他說a-We相當可愛，預計別著珍奶造型徽章訪台。

