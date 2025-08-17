自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

大阪台灣市集最終日35度豔陽下排6小時 文總：有人早上9點就來

2025/08/17 16:32

大阪TAIWAN PLUS市集最終日，排隊人龍看不見盡頭。（文總提供）大阪TAIWAN PLUS市集最終日，排隊人龍看不見盡頭。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會市集品牌「TAIWAN PLUS」，伴隨文化世博活動再登日，主題「2025 台日新風」，首次前進大阪，也是第一次連續2個週末舉辦，每天都人潮爆棚，最終日今（17日）登場，人龍排到看不到盡頭。

TAIWAN PLUS市集最終日，當地人繼續瘋搶a-we周邊商品。（記者凌美雪攝）TAIWAN PLUS市集最終日，當地人繼續瘋搶a-we周邊商品。（記者凌美雪攝）

根據文總從日本傳回的第一手畫面，下午3點才開市，但中午12點時，排隊人潮就看不到盡頭，頂著35度的豔陽，長達3小時的曝曬仍秩序井然，讓人非常佩服；後來更得知，有人一早9點就來了，根本是排了6小時。

文總表示，眾多粉絲搶進，不僅為了台灣美食，也是想在最後一週搶到a-We周邊商品，今天要到台灣的大阪市議員石川博紀也於昨天抽空到現場，他說a-We相當可愛，預計別著珍奶造型徽章訪台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應