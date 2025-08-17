自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

文化部約談舔共藝人 李遠：問題重點很簡單

2025/08/17 16:07

台灣藝人赴中國發展，在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法，主管機關文化部已展開兩波行政調查。（圖：資料照、取自微博、IG、臉書）台灣藝人赴中國發展，在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和中國外長王毅「中國台灣省」說法，主管機關文化部已展開兩波行政調查。（圖：資料照、取自微博、IG、臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對歐陽娜娜等數10名台灣藝人赴中發展，在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，並附和中國外長王毅「中國台灣省」說法。陸委會偕同文化部已展開查處，陸委會發言人梁文傑表示，之後將會做出裁處。

對此，文化部長李遠今（17）日出席活動時，被問及此事。李遠表示，如何處理的問題其實滿簡單，「我們就依據法律」，李遠說明，「我們根據陸委會給我們的一個名單，就一一去約，約來的時候，其實我們重點在了解他為什麼會去配合中共那邊的統戰，了解之後，我們也會配合陸委會，一起依照法律程序進行，這一切都有法律程序，大概就這麼簡單。」

李遠也強調，其實文化部本身在做的事情，都是扶持文化產業，「把資源下到工作人員那邊，這才是我們文化部主要做的工作」。

